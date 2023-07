Penko o Pogačarju: V eni sezoni bi lahko zmagal dve tritedenski dirki, a ...

Tako bo, v kolikor v današnji etapi ne pride do velikih preobratov, Pogačar Tour končal na drugem mestu v skupnem seštevku za Dancem Jonasom Vingegaardom.

"Tadej je borec in se zaveda svoje moči. Tudi proti močnejšim tekmecem, saj je vzdržljiv. Očitno na tem Touru to ni bilo dovolj. Zlomil je vso konkurenco, le Jonasa ni. Zakaj, kako ... Eno dejstvo v negativno stran je tudi to, da je celoten Tour zelo vroče, kar mu ni po godu. Na kronometru je šel v žareče, ne v rdeče. To pa naslednji dan drago plačaš," je v pogovoru za STA dejal Penko.

Dodal je, da bi se težko razpletlo drugače, kot se je. Čeprav sta oba napadala in bržčas zapadla v rdeče številke, je bila edina razlika ta, da je imel Pogačar krizo, Vingegaard pa ne.

"Z vidika Toura, ko so bili vsi zmagovalci Toura vsaj malce v krizi, malo dvomljivo"

"Razlika je le ta, da je Tadej vsakič na Touru zapadel v večjo ali manjšo krizo, Jonas pa ne. To pa je z vidika Toura, ko so bili vsi zmagovalci Toura vsaj malce v krizi, malo dvomljivo za tiste, ki že dlje časa spremljamo Tour. Videlo se je, da je zadnji teden Jonas enostavno premočan za celotno karavano, ne le za Tadeja," je dodal sicer tudi direktor maratona Franja.

Tako v pogovoru za podkast Tour 202 kot za STA je Penko dejal, da bi lahko na Pogačarjevo stanje vplivalo tudi prekomerno pitje vode. Tudi sicer ni bil videti kot običajno, dodaja. "Tadej je bil utrujen, imunski sistem mu je padel dol, pojavil se mu je herpes. Ponavadi vsi tekmovalci, ki dobijo herpes, zbolijo in odstopijo. On pa je tako močan, da je tudi to preživel. To je pokazatelj, da se v telesu nekaj dogaja."

Penko je navrgel, da se po takšnih krizah v svoji karieri ni mogel kar tako pobrati, zato z nestrpnostjo pričakuje, kaj bo v današnji gorski etapi pokazal Pogačar.

"Drugo mesto je velik uspeh"

Kljub vsemu bi bilo končno drugo mesto sijajen uspeh za slovensko kolesarstvo, ki je v zlati eri in zato pričakuje zmage na največjih dirkah. "Drugo mesto je velik uspeh, sploh če si bil štirikrat na Touru in si po dvakrat zmagal in bil dvakrat drugi," je o tem dejal Penko.

"Ni nobena slaba zadeva biti poražen od nekoga, ki dosega tako astronomske številke. Zame je drugo mesto izjemen uspeh. Vsako leto ga bo težje ponoviti, kaj šele zmago. Poleg omenjenih dveh prihajajo mladi kolesarji, ki so izjemni talenti in imajo enake cilje. Boj za rumeno majico bo na Touru vsako leto hujši," opozarja Penko.

Pogačarjev agresiven slog dirkanja mu je sicer bližje, a se zaveda, da je možnost za zmago ob pripravi na zgolj en vrhunec večja.

"On zbira zmage na vseh dirkah, za katere misli, da lahko zmaga. Na srečo se bo hitro zgodilo to, da bo zmagal večino dirk in se lotil recepta bivših, večkratnih zmagovalcev Toura," je še prepričan Penko.

"Malce zmanjšati število enodnevnih dirk"

"Z leti bo postal bolj vzdržljiv, odporen na vročino. Mislim, da lahko v eni sezoni zmaga dve od velikih tritedenskih dirk, a bi moral malce zmanjšati število enodnevnih dirk. Na teh se iztroši, saj ni perpetuum mobile, je še vedno normalen Tadej Pogačar. Nihče na Zemlji ne more biti celo leto na tako visoki ravni," je še pristavil.

"Mohorič je izkoristil pravi trenutek"

Za konec pogovora za STA se je pomudil še pri petkovi etapni zmagi Mateja Mohoriča. Razume, zakaj so ga tako preplavila čustva ob vseh dogodkih v zadnjih tednih, ko je ugnal drugouvrščenega Danca Kasperja Asgreena in tretjega Avstralca Bena O'Connorja.

"Izkoristil je pravi trenutek. Odločilno je bilo, da je Asgreen pokril napad O'Connorja v zadnjih 370 m. Potem pa je zbral toliko moči, da je šel za tistih pet centimetrov mimo. Tekmovalci so v zadnji teden prišli izredno utrujeni. Najmočneje je sprintal tisti, ki je lahko iz sebe iztisnil največ, ker favorit na papirju je bil zagotovo Asgreen," je za konec pogovora dejal selektor slovenske ženske kolesarske reprezentance.