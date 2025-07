Pazljivost za Tadeja Pogačarja in Primoža Rogliča

Po dveh razburljivih etapah s taktičnimi bitkami favoritov bo 3. etapa Dirke po Franciji končno postregla s klasičnim množičnim šprintom. Vsaj naj bi. Se bo Jasper Philipsen veselil še ene zmage ali mu bosta Tim Merlier in Jonathan Milan tokrat vrnila udarec? Ne glede na ravninski profil bodo morali biti pozorni tudi favoriti za skupno zmago na Touru, saj smo videli, kako se je v prvi etapi zaradi vetra glavnina razbila na dva dela in so mnogi izgubili dragocen čas. Tadej Pogačar bo danes kolesaril v pikčasti majici za najboljšega na gorskih ciljih, Mathieu van der Poel pa prvič v rumeni. Zaprta vožnja se bo začela z nevtralizirano vožnjo ob 13.10, kolesarje pa na cilju pričakujemo po 17. uri.

Tretja etapa Tour bo potekala med Valenciennesa do Dunkerqua in bo pisana na kožo šprinterjem. Zadnjih 30 kilometrov poteka skoraj v popolni ravnini, z minimalnimi tehničnimi izzivi. Idealno za velike hitrosti in dramatičen zaključek. Edini gorski cilj bo 30 kilometrov pred ciljem in bo IV. kategorije. Klanec na Mont Cassel bo dolg 2,3 kilometra in bo imel 3,8-odstotno povprečno naklonino.

V ospredju bodo danes zagotovo največji sprinterski asi, kot so Jasper Philipsen, zmagovalec uvodne etape, Jonathan Milan, ki je bil prvi dan razočaran, saj je na predelu, kjer se je glavnina zaradi vetra razcepila na dve skupini obstal v drugi in ni mogel šprintati za etapno zmago, in Tim Merlier.

Foto: A.S.O.

A so šprinti vedno nepredvidljivi in je pomembno, v kakšni poziciji so kolesarji povsem pred ciljno črto. Zato bodo na svoj prostor pod soncem iskali tudi kolesarji tipa, kot so Jordi Meeusa, Arnaud De Lie, Dylan Groenewegen, Pascal Ackermanna, Biniam Girmaya ...

Videti je, da bo tudi danes kolesarjem ponagajal dež, dobrodošlo pa naj bi bilo, da bo v zaključku veter pihal v prsi. To sicer ni dobrodošlo za samo kolesarjenje, je pa v takšnem manj manevrskega prostora za večje napade in kakšno nenačrtovano dramo.

V rumeni majici bo danes kolesaril Mathieu van der Poel, ki je včeraj v spektakularnem šprintu za las premagal našega šampiona Tadeja Pogačarja, ki bo imel danes na sebi pikčasto majico za najboljšega na gorskih ciljih. V skupnem seštevku Pogi za Nizozemcem zaostaja za le štiri sekunde, njegov največji konkurent Jonas Vingegaard pa ima dve sekundi pribitka za Tadejem in je v nedeljo pokazal dobre noge v šprintu.

Primož Roglič za rumeno majico zaostaja 49 sekund, potem ko je bil prvi dan v nesrečni drugi skupini.

Dogajanje bomo tudi danes spremljali v živo na Sportalu.