Vingegaard van Aerta počastil s posebnim darilom

Danski kolesarski zvezdnik Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) je v nedeljo varno prečkal ciljno črto na Elizejskih poljanah v Parizu in postal zmagovalec Dirke po Franciji. 26-letni Danec je ciljno črto prečkal v družbi svojih klubskih kolegov, med katerimi pa ni bilo Wouta van Aerta. Ta je namreč že pred začetkom 18. etape zapustil francosko pentljo, dan kasneje pa je s svojo ženo Sarah na svet pozdravil drugega otroka.

Ob posebnem dogodku se je na moštvenega kolega, ki je pred tem pomembno pomagal Vingegaardu, spomnil tudi Danec, ki je van Aerta obiskal in mu izročil rumeno majico za novorojenega sina Jeroma. "Če greš skozi Belgijo, moraš narediti dodaten postanek," so ob objavi skupne fotografije, na kateri je še van Aertov starejši sin George, zapisali pri Jumbo-Vismi.

If you pass Belgium there’s only one extra stop to make! 🤩💛 pic.twitter.com/OZbVYRe6LR