Poseben poklon Tadeju Pogačarju

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Tadej Pogačar, ki je po koncu Dirke po Franciji dobil nekaj časa za oddih, je med kolesarskimi navdušenci zelo priljubljen. To so s posebno gesto pokazali tudi navijači oziroma umetniki v Belgiji, kjer so se Slovencu poklonili s prav posebno gesto.