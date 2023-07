Britanski kolesarski zvezdnik Mark Cavendish je v novem dokumentarcu Mark Cavendish: Never Enough, ki bo premierno na ogled 2. avgusta, razkril hudo depresijo, v katero je zapadel ob vrnitvi na dirko Tour de France leta 2021, piše nemška tiskovna agencija dpa.

Kolesar in njegova žena v dokumentarcu spregovorita tudi o težavah z virusom Epstein-Barr in kolesarjevem sporu z nekdanjim vodjo ekipe Dougom Ryderjem.

Na lanski izvedbi kolesarske pentlje je Cavendish dobil štiri etape in se s skupno rekordnimi 34 etapnimi zmagami izenačil s slovitim Eddyjem Merckxom. Dokumentarec stare posnetke spretno meša z novimi izjavami in pogledi na uspehe, ki razkrivajo kalvarijo, ki je za športnikom.

Kolesar, ki so mu že omenjeni virus Epstein-Barr, ki lahko povzroči kronično utrujenost, diagnosticirali leta 2017, je letos na Touru lovil 35. zmago, vendar je dirko po padcu predčasno končal.

Cavendish priznava, da je imel po padcu veliko krizo, ko je iz položaja najboljšega na svetu prišel v položaj, ko ni bil sposoben niti nastopati. "Doma se je vse spremenilo v stres. Življenje z mano je bilo nočna mora."

Tudi njegova žena pritrjuje temu, da v teh trenutkih Cavendish ni bil on sam in da je bila njuna zakonska zveza pod velikim pritiskom. "Ob vsem, kar se je dogajalo, je bil popolnoma izgubljen in prepirala sva se za vsako malenkost. Takega ga nisem poznala. Bala sem se, da bom šla čez mejo in se ne bom mogla več vrniti."

"Po dirki so pri Cavendishu ob virusu odkrili še hudo depresijo"

Bolezen je prvič prikazala svoje razsežnosti leta 2018, ko ni bilo uspehov. Najboljša uvrstitev je bilo osmo mesto. Sprl se je z Ryderjem, ki je ekipo Dimension Data poimenoval potapljajoča se barka in napovedal, da Cavendisha v naslednji sezoni ne bo na dirki.

V ozadju so bili sponzorji, ki so zahtevali rezultate, vodstvo ekipe pa od kolesarjev. "Ti si tisti, ki je podpisal pogodbe. Ne prevali tega na nas. Mi dajemo vse od sebe. In to mu ni bilo všeč. Odvihral je z avtobusa," je uvod v spor razložil kolesar, Ryder pa je sodelovanje v dokumentarnem filmu zavrnil.

Foto: Reuters

Po dirki so pri Cavendishu ob virusu odkrili še hudo depresijo in le malo je manjkalo do kliničnega zdravljenja. Tekmovanja so mu zdravniki odsvetovali. A tudi zdravniki niso bili prepričani, ali bi se depresije brez vseh tekem res lahko znebil.

Za težave so vedeli tudi v ekipi Dimension Data, v kateri so se zato povezali s psihologom Davidom Spindlerjem, saj je Cavendish že napovedal, da je njegove kariere konec. Spindler je presodil, da obstaja celo nevarnost za samomor.

Zadnji del filma je zelo pozitiven. Po covidni sezoni pri Bahrain-McLarnu se je Cavendish vrnil k nekdanjemu vodji ekipe Patricku Lefevru in sledilo je izjemo poletje 2021. Letos je bila v načrtu še rekordna 35. etapna zmaga, a mu je nove napade po dobrem sprintu v Bordeauxu preprečila poškodba.

Kolesar je sicer napovedal, da bo pozimi res nehal tekmovati, pri Astrani pa upajo, da si bo premislil. Vodja ekipe Aleksander Vinokurov je pri tem spomnil na Cavendishev komentar: "Poskušal bom zmagovati, dokler bom verjel, da lahko."