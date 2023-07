Kopecky še naprej v rumenem, presenečenja se vrstijo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na ženski kolesarski dirki po Franciji je bila na sporedu peta, 126 kilometrov dolga pretežno ravninska etapa. Napovedi so govorile, da bo zmagovalko odločil šprint večje skupine, a je spet prišlo do presenečenja, s pobegom je do največjega uspeha v karieri prišla 23-letna Nemka Ricarda Bauerfeind (Canyon/SRAM).