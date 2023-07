Štiri Nizozemke na vrhu, Kopecky ostaja v majici vodilne

Svojo prvo zmago v profesionalni karieri je zabeležila Yara Kasteliyn (Fenix Deceunick), ki je v dolgem begu 14 kolesark - te so imele že več kot deset minut prednosti - zdržala najdlje. Na koncu je bila minuto in 11 sekund hitrejša od Demi Vollering, ki je imela na krajšem zaključnem vzponu največ moči v skupini favoritinj. Tretje mesto je zasedla Anouska Koster, četrto pa svetovna prvakinja Annemiek Van Vleuten.

"V begu nisem delala praktično ničesar, taka so bila navodila moje ekipe. Najbrž so druga dekleta jezna, a trener mi je rekel, da na Tour nismo prišli sklepat prijateljstev, ampak tekmovat. Tako mi je ostalo veliko moči in sem zdržala do konca," je po 177 kilometrov dolgi etapi, najdaljši na letošnji dirki, ki se je končala v Rodezu, dejala zmagovalka.

Vodilna v skupnem seštevku Belgijka Lotte Kopecky (Worx Protime) je za Vollering, ki se je prebila na drugo mesto, zaostala za 16 sekund, tako da je njena prednost zdaj manjša, znaša 43 sekund. Južnoafričanka Ashleigh Moolman-Pasio se je prebila na tretje mesto, za vodilno zaostaja 51 sekund. Isti zaostanek imajo še Poljakinja Katarzyna Niewiadoma, Italijanka Elisa Longo Borghini in Van Vleutenova. Zmagovalka četrte etape se je prebila na sedmo mesto, za vodilno zaostaja točno minuto.