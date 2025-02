Filip Baznik se je po 11 letih vrnil v Trebnje

Slovenski rokometni prvoligaš Trimo Trebnje je okrepil svojo ekipo s krožnim napadalcem Filipom Baznikom, so sporočili iz kluba. Devetindvajsetletnik, ki se po igranju za Brežice in Misteral Krško po enajstih letih vrača v Trebnje, je podpisal pogodbo do konca sezone.