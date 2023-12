Belgijec diplomatsko o razlogih za slovo od nove ekipe Primoža Rogliča

Zaradi 20-letnega kolesarja Ciana Uijtdebroeksa je bilo zadnje tedne prelitega kar nekaj črnila. Belgijec je enostransko predčasno prekinil pogodbo z ekipo BORA - hansgrohe, ki se ji bo v sezoni 2024 pridružil Primož Roglič, in podpisal pogodbe z ekipo Jumbo-Visma oz. po novem Team Visma | Lease a Bike. Kljub temu da se mu pogodba z Nemci izteče šele 31. decembra letos, je v četrtek že prisostvoval na predstavitvi ekipe Team Visma | Lease a Bike v Amsterdamu.

"Prihodnje leto ne bom nastopal na Vuelti, ampak na Giru. Giro bo tako moja druga tritedenska dirka v karieri in zelo se je veselim," je napovedal Uijtdebroeks. "Imamo visoke ambicije glede etapnih zmag, sam pa si želim tudi dobre uvrstitve v skupnem seštevku. Pritiska name ne bo, imel bom proste roke in videli bomo, kam me to lahko pripelje. Vesel sem, da bodo na Giru tudi fantje, kot je Tadej Pogačar, da vidimo, kje smo in kaj vse moramo še izboljšati."

Precej bolj zadržan je bil Uijtdebroeks ob vprašanju, zakaj se je odločil za predčasno slovo od ekipe BORA - hansgrohe.

"V Bori se nisem dobro počutil. To je bil tudi razlog za prekinitev pogodbe. Ne bom se spuščal v podrobnosti glede tiste WhatsApp skupine*, vsi vemo, zakaj smo prekinili sodelovanje. Za ta korak sem se odločil zaradi lastnega zdravja," je dejal.

Nizozemski medij AD je pred časom poročal, da je bil Cian Uijtdebroeks črna ovca znotraj ekipe BORA - hansgrohe, da je bil preveč fanatičen za ostale člane ekipe in da so ga zaradi njegove zagretosti zbadali, med letošnjo Vuelto, kjer je osvojil odlično osmo mesto, pa naj bi na WhatsAppu celo ustanovili 'Anti-Cian' skupino, v kateri so ga obrekovali in se norčevali z njega. V ekipi so takšne navedbe odločno zanikali.