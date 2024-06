Rogličev moštveni kolega odpovedal nastop na OI

Zmagovalec Dirke po Romandiji leta 2022 je eden izmed 14 Rusov, ki jim je Mednarodni olimpijski komite dovolil nastopiti na OP v Parizu pod nevtralno zastavo. "Vlasov je zavrnil sodelovanje na olimpijskih igrah. Profil pariške proge mu ne ustreza," je za rusko tiskovno agencijo Tass povedal predsednik ruske federacije Vjačeslav Ekimov, navaja francoska agencija AFP. "Športnik ima tudi zelo natrpan urnik," je še zatrdil.

Mednarodni olimpijski komite je 14 Rusom in 11 Belorusom dovolil, da pod nevtralno zastavo sodelujejo na olimpijskih igrah v Parizu, pri čemer je dovolil nastop v Parizu tudi štirim cestnim kolesarjem, vključno z Vlasovom. Za uvrstitev na seznam so morali nevtralni udeleženci premagati vrsto meril, najprej so morali prestati kvalifikacijska sita ter dvojno preverjanje mednarodnih zvez in nato Moka. Preverjali so zlasti, ali so med aktivnimi podporniki ruske agresije v Ukrajini in ali imajo povezave z rusko vojsko.

Izbrani ruski in beloruski športniki bodo lahko na OI v Parizu nastopili kot posamezniki brez označbe države in brez državnih simbolov, ob njihovih imenih bo oznaka nevtralni športnik oziroma kratica AIN.

Vlasov je sicer eden izmed glavnih pomočnikov Rogliča v ekipi BORA - hansgrohe. Nanj bo slovenski šampion računal na bližnji Dirki po Franciji. Dirka po Franciji v 111. izvedbi se bo začela 29. junija v Firencah v Italiji, končala pa se bo 21. julija v Nici. Moška cestna dirka na OI bo 3. avgusta.