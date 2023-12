Vingegaard jasno opozoril na Rogliča

Jonas Vingegaard in Primož Roglič, od moštvenih kolegov do tekmecev

Jumbo-Visma oziroma po novem Team Visma | Lease a Bike in Primož Roglič sta bila vrsto let sanjska kombinacija, a se je ta vez letos jeseni končala, saj se je slovenski kolesarski as dve leti pred iztekom pogodbe odločil za menjavo okolja. V naslednji sezoni bo vozil za ekipo BORA - hansgrohe. Kot mentor je vodil Jonasa Vingegaarda, da je dosegel svojo visoko raven, vendar je učenec v zadnjih letih prehitel mojstra. Tudi Dančeva prisotnost je morda spodbudila Rogličevo odločitev, da prestopi v nemško ekipo, saj je bilo jasno, da bo Danec tudi v prihajajočih letih glavna violina Team Visma | Lease a Bike na Dirki po Franciji, ki ostaja velika želja 34-letnega Rogliča.

Vingegaard se je nizozemski ekipi pridružil leta 2019, po novem pa bosta z Rogličem na nasprotnih bregovih. "To bo tako čudno. Za našo ekipo je vozil osem let in vedno je bil del moštva v teh petih letih, odkar sem tudi sam član te zasedbe. To bo res velika sprememba za vse – od moštvenega kolega do enega največjih tekmecev. Ko sva bila na istih dirkah, sva se vedno vozila skupaj. Vedno mi je pomagal pri vsem, pri učenju vsega, kar sem se moral naučiti. Zdaj bo moj nasprotnik, res bo noro voziti proti njemu," je dejal Vingegaard.

Pohvale na račun bivšega moštvenega kolega

Danec je v pogovoru za WielerFlits nanizal še nekaj pohval na račun olimpijskega prvaka v kronometru. "Zdaj smo na nasprotnih bregovih, na to se moramo navaditi. Primož ve, v čem smo dobri, a tudi mi poznamo njegove prednosti, a teh je res toliko, da jih je preveč, da bi jih našteval. Res je močan kolesar, dober je v vseh vidikih dirke, predvsem pa je psihično super močan. Zelo bo zahteven tekmec," je dejal Danec, ki je nekaj besed namenil tudi Dirki po Franciji, na kateri bo prihodnje poletje lovil svojo tretjo rumeno majico, ki jo prejme zmagovalec prestižne dirke.

"Naslednje poletje bomo v Franciji štirje fantje z res visokimi cilji - jaz, Tadej Pogačar, Remco Evenepoel in Primož - in za vse mislim, da imamo dobre možnosti za skupno zmago. Narediti bomo morali zelo dober načrt, da bomo lahko videli, kaj lahko storimo v Franciji, kjer bomo v Parizu znova poskušali obleči rumeno majico, a ne bo preprosto. Primož je res zelo močan, je izjemen tekmec. Ja, prepričan sem, da Primož lahko zmaga na Touru. Že leta 2020 je bil zelo blizu in na zelo visoki ravni, verjamem, da bo znova odlično pripravljen. Narediti bomo morali vse, da ga premagamo, paziti pa bo treba seveda tudi na ostale fante," je še dejal Vingegaard.

Danski kolesar bo v prihajajoči sezoni znova vse podredil borbi na dirki po Franciji, šele zatem se bo odločil tudi o morebitnem nastopu na olimpijskih igrah. Sedemindvajsetletni kolesar bo sezono začel z dirko O gran Camino, nato pa ga čakajo tri etapne dirke – dirka Od Tirenskega do Jadranskega morja, Dirka po Baskiji in kriterij po Dofineji. Tako kot letos bo po Touru nastopil tudi na Dirki po Španiji, na kateri je bil letos tako kot Roglič na koncu pomočnik Seppu Kussu, zatem pa ga čaka še nastop na svetovnem prvenstvu, kot rečeno pa se ni še povsem odrekel niti nastopu na olimpijskih igrah.

