Bo Vingegaard sledil Pogačarju in nastopil na Giru? Tukaj je odgovor …

"Čez leto dni me še enkrat vprašajte, ali je bila odločitev Pogačarja, da nastopi na Giru, dobra za nas," je športni direktor ekipe Jumbo-Visma Merijn Zeeman rekel v pogovoru za GCN. "Za zdaj je to zelo težko napovedati, vsi namreč vemo, da gre za vrhunskega kolesarja, po mnenju mnogih za najboljšega kolesarja na svetu. Vse dirke naredi izjemno atraktivne, zato je za navijače odločitev, da nastopi na Giru, zelo dobra novica. Za nas in ostale ekipe pa bo to, da ga skušamo premagati, zelo velik izziv."

Nastop Pogačarja na Giru za Jumbo-Vismo ni olajševalna okoliščina

Zeeman trdi, da Pogačarjeva odločitev, da nastopi na Giru, zanje ne pomeni olajševalne okoliščine. Že Sepp Kuss je letos dokazal, da se da dobro nastopati ne le na enem ali dveh, ampak celo treh grandtourih v eni sezoni. "Letos sem bil nekoliko zaskrbljen zaradi Seppa Kussa. Ko se je Wilco Kelderman poškodoval in je postalo jasno, da ne bo mogel nastopiti na Giru, smo potrebovali močno zamenjavo za pomoč Primožu Rogliču. Odločili smo se, da s seboj vzamemo Kussa. Tudi pozneje na Touru sem bil nekoliko v skrbeh zaradi Kussa in njegove forme, a se je izkazalo, da si lahko, če so priprave izpeljane na pravi način, na vrhunski ravni tako na Giru kot na Touru. Zame je dokaz za to Sepp Kuss in zato tudi verjamem, da Pogačar zmore oboje. S tako izjemno nadarjenim kolesarjem in inteligentno ekipo je to izvedljivo," je prepričan Zeeman, ki slovenskega šampiona kljub odločitvi za nastop na italijanskem krogu še vedno vidi kot glavnega konkurenta Jonasu Vingegaardu. A Danec ne bo edini tekmec. "Pogačar je običajno največja konkurenca, prepričani pa smo, da bosta tudi Primož in Remco zelo, zelo močna tekmeca."

Zagotovilo Zeemana: Vingegaard leta 2024 ne bo nastopil na Giru

Zeeman je v pogovoru za GCN še potrdil, da Vingegaard v nobenem primeru prihodnje leto ne bo nastopil na Giru. "Mislim, da je nekoč v intervjuju izjavil, da si želi odpeljati vse tri grantoure v enem letu. Ne vem, če ve, kaj govori, a prihodnje leto ga na Giru ne bo," je zatrdil Zeeman.

V ekipi Jumbo-Visma, ki se bo prihodnjo sezono zaradi novih sponzorjev preimenovala v ekipo Team Visma | Lease a Bike, bodo cilje za leto 2024 obelodanili na današnji predstavitvi ekipe v Amsterdamu. Tam bo, kot kaže, tudi Belgijec Cian Uijtdebroeks, čeprav je pri Mednarodni kolesarski zvezi še vedno registriran kot kolesar ekipe BORA-hansgrohe.

