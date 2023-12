Belgijska legenda neposredna: Wout van Aert je v napačni ekipi!

Belgijski kolesarski zvezdnik Wout van Aert dirka za napačno ekipo, je prepričan njegov legendarni rojak, mojster klasičnih preizkušenj in serijski zmagovalec iz šestdesetih let prejšnjega stoletja Rik van Looy. "Če bi Wout dirkal za Soudal Quick-Step, bi do zdaj dobil najmanj pet največjih klasičnih dirk," je danes 89-letni nekdanji šampion razmišljal v pogovoru za Het Laatste Nieuws.

Jumbo-Visma, katere član je Wout van Aert od leta 2019, je po mnenju Rika van Looya, nekdanjega belgijskega kolesarja, ki je v petdesetih in šestdesetih letih prejšnjega stoletja zbral 162 zmag, med temi tri na kraljici klasik, prestižni dirki Pariz–Roubaix, pa slavil na Dirki po Flandriji, osvojil Milano–Sanremo ter dva naslova svetovnega prvaka, za nekdanjega ciklokrosista povsem neprimerna ekipa.

"V tem ne vidim neke logike"

Rik van Looy je v petdesetih in šestdesetih letih prejšnjega stoletja zbral 162 zmag. Foto: Guliverimage "O tem je govoril že Tom Boonen in z njim se popolnoma strinjam. Jumbo-Visma je ekipa, ki je orientirana na večetapne dirke. Wout bo naslednje leto dirkal na Giru, ki je veliko težja dirka, kot je Tour. V tem ne vidim neke logike," je dejal van Looy. Van Aert bo na Giru, ki se ga bo prvič v karieri udeležil tudi najboljši kolesar sveta Tadej Pogačar, lovil etapne zmage, v boju za skupno zmago zaradi številnih zahtevnih gorskih etap namreč nima velikih možnosti. Van Looya pa preseneča tudi to, da se je van Aert v zadnjem času odmaknil od dirkanja na Touru.

"To sem omenjal že pred leti, pa so se mi smejali"

Kot vrhunski kolesar za klasične preizkušnje pri nizozemski ekipi ni najbolje izkoriščen, menita tako van Looy kot še en belgijski mojster klasik Tom Boonen. "Menim, da bi moral zamenjati ekipo. To sem omenjal že pred leti v pogovoru za Gazet van Antwerpen, pa so se mi smejali," je še razložil van Looy. Van Aert je v karieri zbral 44 zmag, pet od teh na enodnevnih klasičnih dirkah, a je dobil le enega od spomenikov, leta 2020 je osvojil Milano–Sanremo.

"Malce se bojim, da bodo francoski klanci za Remca pretežki." Foto: Reuters

Ni anti Remco, toda ...

Van Looy pa ni nič kaj optimističen niti glede možnosti Remca Evenepoela na Dirki po Franciji. "Absolutno nisem anti Remco in iskreno upam, da mu nekega dne uspe, ampak imam dvome. Dobro, dobil je lansko Dirko po Španiji, ampak je njegov največji tekmec Primož Roglič iz boja izpadel predčasno. Malce se bojim, da bodo francoski klanci zanj pretežki. Spet, to nima nobene zveze z njegovimi kvalitetami, te so nesporne. Ampak to sem doživel tudi sam. Tudi jaz sem kar dobro peljal v klanec, se v nekem trenutku celo uvrščal med štiri najboljše na gorskih etapah na grand tourih, in to več dni zapored. Dobro sem se počutil, vse je teklo gladko. 'Oh, to bo kar dobro,' sem si mislil, a le do trenutka, ko so tisti pravi hribolazci, specialisti stopili na plin. Takoj mi je bilo jasno, koliko je ura," je slikovito pojasnil Rik van Looy.

