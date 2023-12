Kolesarski svet je z navdušenjem sprejel odločitev Tadeja Pogačarja, da se v letu 2024 poda v lov za rožnato majico, ki jo je v velikem slogu s kronometrom na Svete Višarje oblekel njegov rojak Primož Roglič.

Skušal bo tlakovati svojo pot do naziva kralj italijanske tritedenske pentlje, ki mu je venomer predstavljala posebno draž. A se vse do letos ni odločil, da nastopi na slovitem Giru. Kompromis je bil nujen, da bomo videli številko 1 dirkati tri tedne na Apeninskem polotoku. V njem je vseskozi tlela želja pokoriti vse tekmece na Giru in zdaj bo dobil priložnost, da kot drugi Slovenec v Rim pripotuje kot osrednji junak.

"Vedno sem želel dirkat na Giru. Ena najljubših dirk mi je, ker je blizu Slovenije. Kot otrok sem ga rad gledal, tudi etape sem šel pospremit v živo. Eden najlepših spominov je, ko je Luka Mezgec zmagal v Trstu. Tam sem bil in bilo je nepozabno. Vedno sem sanjal, da nastopim na Giru. V preteklosti ni bilo časa za to dirko. Nisem več tako mlad. Morda je prišel zdaj čas za nov izziv, da nastopim na obeh glavnih Grand Tourih," je Pogačar v pogovoru s predstavniki sedme sile v La Nucii v Španiji pokomentiral svojo odločitev za odhod na Giro in se dotaknil morebitnega dvojčka, ki ga je leta 1998 osvojil legendarni Marco Pantani: "Vsi bi radi osvojili dva Grand Toura. Osvojiti ga je nekaj najtežjega. Osrednji cilj vseh kapetanov, ki so osvojili Grand Tour, je, da bi nekoč osvojili vse tri. Najprej bomo videli, kako bo šel Giro, nato Tour. Ne razmišljam o dvojčku. Uživati želim. Kar se Marca Pantanija tiče, sem bil premajhen. Ne spominjam se njegovih dirk. Poznam zgodovino. Velik heroj je."

Pogačar spregovoril, zakaj se je odločil za Giro

Mnoge je, razumljivo, zanimalo, ali bo dovolj časa za regeneracijo med obema osrednjima tritedenskima izzivoma. Giro, ki se bo začel 4. maja, se bo končal 26. maja, Tour de France pa bo začel vrteti kolesja 29. junija. "Po Giru je obdobje za regeneracijo solidno. Vendarle ne bom imel napornega ritma dirk spomladi. Nekoliko drugačen način priprave na Tour imam kot v preteklosti. Poizkusiti nekaj novega je dobro. Pomembno je, da imam dobro bazo, ker se bo iz nje izhajalo."

Vsi trije Grand Touri?

Na Sportalovo vprašanje, če sam pri sebi vidi, da je do odločitve nastopa na dveh Grand Tourov prišlo tudi zaradi zrelosti, saj vsako leto nabira izkušnje in predvsem spoznava sebe: "Mislim, da ja. Dve leti sem imel nekako željo, da bi po Touru nastopil na Vuelti. Na koncu se ni izšlo. V ekipi imamo zelo dobre kolesarje za druge Grand Toure. Ne bi rad pokvaril načrtov drugim moštvenim kolegom. Super je, kot je, da gremo na Giro in Tour brez vprašanj. Da se sledi temu načrtu."

V popolnem scenariju bi bila možna celo izvedba vseh treh Grand Tourov v enem letu, torej tudi z nastopom na Vuelti: "Dobro se poznam. Če ne bo šlo nič narobe v glavi, grem lahko tudi na tri Grand Toure, če želim. Da bi 100-odstotno mentalno dirkal, je drugače. Dokler ne poizkusiš, ne veš. Dobra priložnost je, da poizkusim. Najprej želim 100-odstotno nastopiti na Giru in Touru."

O tem, ali je bila njegova odločitev, da gre na Giro "Vsako leto sem rekel, da bi šel, a nikdar nisem. Želja je bila vedno prisotna. V bistvu smo se takoj dogovorili. Čutil sem, da tudi strokovno vodstvo želi narediti nekaj drugače. Da se ne ponavljamo. Da se program spremeni. Da se dirke spremenijo. Če vsako leto pišeš isto zgodbo, ni najbolje. Ko sem jim predlagal, so nemudoma rekli, da se začnimo pripravljati na Giro," je poudaril Pogi.

Nov trener, boljša komunikacija

Z ekipnimi pripravami v regiji Alicante je začel tako tlakovati pot proti osrednjim vrhuncem leta 2024, ki jih ne bo manjkalo. A je pred vstopom v novo leto doživel spremembo. Po petih letih sodelovanja s trenerjem Iñigom San Millanom je prišel čas, da stopi pod okrilje drugega španskega moža. Iñiga je namreč vpet v delo španskega nogometnega kluba Athletic Bilbao. Sicer še sodeluje z ekipo UAE Emirates, vendar ima le ima manj kolesarjev pod svojim okriljem.

Ekipa Tadeja Pogačarja na Giru Domen Novak, Mikel Bjerg, Felix Großschartner, Rafal Majka, Juan Sebastian Molano, Rui Oliveira in Jay Vine

Šampion kova Tadej Pogačar vendarle potrebuje nekoga, ki mu bo na razpolago 24/7. In novi obraz, ki skrbi za njegove treninge, je Javier Sola. Drugo leto je del zasedbe UAE Emirates, pod svojim okriljem pa je imel lani našega Domna Novaka, Adama Yatesa in Diega Ulissija.

"Z novim trenerjem je veliko boljša komunikacija, kar se tiče treningov in načrtovanja do Toura. Da imam okriven načrt vse do poletja. Kar se tiče filozofije treningov, pa je približno isto," se je dotaknil novosti in dal vedeti, da bo imel ob sebi na Giru tudi Novaka: "Domna so letos testirali do določenih meja. Koliko je sposoben. Dokazal se je. Izjemen kolesar je, izjemen sotekmovalec. Mislim, da je eden boljših delavskih konjev. Ne komplicira, nič ne jamra. Naredi, kar je treba. Prekolje se za svoje tekmovalce. Tudi jaz sem si ga želel. Lepo je imeti tudi Slovenca ob sebi, da kdaj potarnaš. Da lahko rečeš čez koga kaj v slovenskem jeziku. Vesel sem, da se je izkazal. Njegova vrednost je kar rastla v zadnjem letu."

Slovencem svetovno prvenstvo pisano na kožo

Do petka se bo ekipa pripravljala v jugovzhodnem delu Španije, nato se bodo kolesarji razkropili po svetu, v prvi vrsti pa z družinami preživeli božično-novoletne praznike.

Dirke, ki jih bo Tadej Pogačar najverjetneje odpeljal do Gira 2. marec – Strade Bianche

16. marec – Milano -Sanremo

18. – 24. marec – Dirka po Kataloniji

21. april – Liege-Bastogne-Liege

Z 2. marcem se bo tako začela tekmovalna sezona za slovenskega šampiona, ki pogleduje tudi proti mavrični majici na svetovnem prvenstvu v Švici – na sporedu bo septembra – poleg tega pa so v koledarju takoj po Touru še olimpijske igre v Parizu, medtem ko ga na državnem prvenstvu in na dirki Po Sloveniji najverjetneje ne bomo videli: "Zelo pestro bo v Švici. Slovenska reprezentanca se lahko zelo dobro pripravi. Bomo videli, kdo bo nastopil. Mislim, da bomo vsi, ker je trasa res pisana naši reprezentanci na kožo. To ne pomeni, da lahko pričakujemo medaljo, še posebej zlato. Ampak da se borimo na najvišji ravni. Trasa na olimpijskih igrah ne bo popolna zame. A nikoli ne veš, kakšna dirka bo. Če si v dobri formi, lahko zmagaš. Olimpijske igre so tako-tako."