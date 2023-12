Ekipa Tadeja Pogačarja začenja novo poglavje, med Gen Z kar dva Slovenca

Kolesarska ekipa UAE Emirates, v kateri navdušuje Tadej Pogačar, bo v prihodnji sezoni lansirala razvojno ekipo UAE Team Emirates Gen Z, ki bo, če bo vse po načrtih, krojila kolesarsko prihodnost. V ekipi je 11 kolesarjev, starih od 18 do 23 let, med njimi sta tudi Slovenca, Gal Glivar in aktualni mladinski evropski prvak Anže Ravbar, ki je bil še letos član mladinske vrste Adrie Mobil.

Kolesarji razvojne ekipe UAE Team Emirates Gen Z bodo dirkali na kontinentalni ravni in tam pridobivali izkušnje za preskok na dirke svetovne serije. Nad mlado ekipo, ki bo večinoma sestavljena iz kolesarjev, mlajših od 20 let, bo bedel izkušeni Matxin Fernandez, ki izjemno pomembno vlogo igra tudi v glavni ekipi Emiratov, kjer vloga prve kolesarske violine pripada Tadeju Pogačarju.

Ekipo sestavlja 11 kolesarjev, starih od 18 do 23 let. Zasedba bo mednarodno precej pisana, poleg dveh Slovencev, 18-letnega evropskega mladinskega prvaka Anžeta Ravbarja in Gala Glivarja, ki se je v ekipi UAE kalil že od avgusta letos, so v ekipi še trije kolesarji iz Združenih arabskih emiratov, dva Belgijca ter po en Italijan, Španec, Kolumbijec in Američan. Ekipa generacije Z bo tako kot članska ekipa imela dostop do najboljše opreme, treningov in prehrane, so zapisali pri UAE Emirates.

Ekipo naj bi kot športni direktor vodil nekdanji profesionalni kolesar Jan Polanc, ki je zaradi težav s srcem letos predčasno zaključil kariero.

