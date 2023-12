Govorice glede Pogačarja vse glasnejše

Tadej Pogačar bo skupaj z vodstvom ekipe UAE Emirates sredi decembra razkril dejanski koledar za 2024, do takrat pa so v zraku še ugibanja.

Tadej Pogačar bo skupaj z vodstvom ekipe UAE Emirates sredi decembra razkril dejanski koledar za 2024, do takrat pa so v zraku še ugibanja. Foto: A.S.O./Pauline Ballet

V časniku La Gazzetta dello Sport so zapisali, da naj bi Tadej Pogačar na uvodu v 2024 tekmoval na italijanskih cestah. Prva marčevska preizkušnja naj bi bila Strade Bianche (2. marec), ki jo je v letu 2022 spektakularno osvojil. Sledila naj bi večdnevna dirka od Tirenskega do Jadranskega morja, ki se bo začela dva dneva pozneje – lani jo je osvojil Primož Roglič. Za zaključek marčevskega dirkanja bo nastopil še na prvem spomeniku sezone Milano–Sanremo, ki ga še ni osvojil, a bi ga nadvse rad. Lani je bil četrti, velike zmage se je veselil Mathieu van der Poel - Nizozemec je tako nasledil Mateja Mohoriča, ki je leta 2022 v velikem slogu in po spektakularnem spustu prišel do velikega uspeha.

Pogi se lahko za zdaj pohvali z zmagami na treh od petih prestižnih spomenikov – trikrat zapored je bil najboljši na Dirki po Lombardiji, v žepu pa ima tudi zmagi na Liege–Bastogne–Liege in Dirki po Flandriji. Da bi zaokrožil sloviti peterček, mu torej manjkata še lovoriki na Milano–Sanremo in kockasti klasiki Pariz–Roubaix.

Ali bo Strade-Bianche tudi njegova prva dirka v 2024, še ni znano, saj sta se nedavno omenjali tudi portugalski februarski klasiki Figueira Champions Classic in večdnevna dirka Volta ao Alarve.

Tako je Tadej Pogačar leta 2022 v velikem slogu osvojil Strade Bianche. Bo uspeh ponovil tudi v letu 2024? Foto: Guliverimage

Jasno pa je zagotovo, da ga bomo videli na delu na Dirki po Franciji, na kateri mu je v zadnjih dveh izvedbah zmagi izpred nosu speljal Jonas Vingegaard.

Številka 1 svetovnega kolesarstva se bo od 10. do 21. decembra tako kot preostali člani ekipe UAE Emirates pripravljal v Alicanteju v Španiji, 18. decembra pa ima rezerviran dan z mediji, ko bo natančneje opisal potek dogodkov, ki bodo sledili v letu 2024.