Jezni Francoz pljunil po Lanceu Armstrongu: To je največji bandit v kolesarstvu!

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Potem ko se je pred tedni nekdanji nemški zvezdnik Jan Ullrich prvič javno razgovoril o dopingu, se je pred dnevi oglasil še bržčas najslavnejši dopinški grešnik v svetu kolesarstva Lance Armstrong . Potarnal je, da so bili Ullrich, Marco Pantani in on sam v času karier obravnavani drugače kot preostali in so plačali ceno tega, da so najboljši. S temi besedami pa je popolnoma razbesnel Francoza Jeroma Pineauja, ki v pogovoru na radiu RMC ni varčeval s kritiko na račun zloglasnega Američana.

"To je le šov. Pri Armstrongu je bilo vedno tako. Bolj je goljufal kot kdorkoli drug," se je na besede Američana odzval nekdanji francoski profesionalec Jerome Pineau. V pogovoru za Radio Monte Carlo (RMC) ni izbiral besed. "Vse je podkupil, bil je tiran do moštvenih kolegov in zoprn do vseh v pelotonu," se je spomnil časov, ko je tekmoval proti Armstrongu.

"Ne morem ga poslušati, goljuf je bil celo življenje"

Jerome Pineau nima najboljšega mnenja o nekdanjem ameriškem šampionu. Foto: Guliverimage Lance Armstrong je bržčas najslavnejši dopinški grešnik v kolesarstvu, modra celo v profesionalnem športu nasploh. Že v času svoje kariere, v kateri je sedemkrat osvojil Dirko po Franciji, se je ves čas otepal očitkov o zlorabi poživil in jih vse – včasih tudi zelo agresivno in arogantno – zavračal. Šele leta 2013 je v odmevnem intervjuju pri ameriški kraljici pogovornih oddaj Oprah Winfrey priznal nečedno početje, nato se je nanj usul plaz tožb, zaradi katerih je ostal domala brez denarja, za nameček pa so mu črtali vseh sedem zmag na Touru.

Skesanec Armstrong se zadnja leta spet pojavlja v svetu kolesarstva s priljubljenim podkastom The Move, v katerem v družbi z nekdanjima sodelavcema Georgeom Hincapiejem in občasno Johanom Bruyneelom komentira dogajanje z največjih dirk. "Utihni!" mu sporoča Pineau, ki je kot poklicni kolesar dirkal 13 sezon, deset na najvišji ravni svetovne serije, v karieri pa dosegel osem zmag, nastopil na vseh tritedenskih dirkah in na vseh petih spomenikih. "Ne govori, da si plačeval za preostale! Nismo bili vsi kot ti! Ne morem ga poslušati, goljuf je bil celo življenje," je bil še jezen danes 43-letni Francoz.

🗣💬 "Il a été au-dessus de toutes les lois et a acheté le système. C'est le plus grand bandit de l'histoire du sport. Il a tyrannisé tout le peloton et pourri des générations entières."



L'énorme coup de gueule de @jejeroule44 après la dernière sortie de Lance Armstrong. pic.twitter.com/KnOqY8l57a — Les Grandes Gueules du Sport - RMC (@GGsportRMC) December 3, 2023

"Pokvaril je celotne generacije, teroriziral je celoten peloton"

Armstrong v svojem opravičevanju za grehe iz preteklosti rad poudarja, da je bil nekakšna žrtev sistema, pač del črnega obdobja v profesionalnem kolesarstvu, ko zaradi vseprisotne zlorabe dopinga niti ni imel druge možnosti, kot da sodeluje. Pineau tega ne sprejema. "Pokvaril je celotne generacije, vključno z menoj. Res je bil nadarjen, ampak je teroriziral celoten peloton. Za seboj je imel celoten športni in politični sistem. Niso bili vsi kot on. Jaz in moji moštveni kolegi zagotovo ne," se je še jezil Francoz. Poudaril je, da poskuša Armstrong s takšnimi izjavami relativizirati svojo vlogo v zlatih časih dopinga v kolesarstvu.

"Bil je nad vsemi zakoni. S takšnimi izjavami pa nas vse meče v isti koš. Najmočnejši je bil zato, ker je goljufal bolj kot preostali. Kupil je sistem. On je največji bandit v zgodovini našega športa," je še besnel Pineau, ki je v času tekmovalne kariere dirkal za moštva Bonjour, Quick – Step in IAM Cycling, danes pa je direktor moštva B&B Hotels p/b KTM.

Preberite še: