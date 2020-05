Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Lahko bi bilo huje, lahko bi bil Floyd Landis, in bi se vsako jutro zbujal, kot kup dreka." To je le ena od izjav nekdanjega kolesarja Lancea Armstronga, ki naj bi v težko pričakovanem dokumentarnem filmu v dveh delih, končno razkril resnico. Svojo, pa vendar. Kako na izjave nekdanjega moštvenega kolega odgovarja Landis?

Dokumentarni film o Lanceu Armstrongu z naslovom LANCE režiserke Marine Zenovich, ki ga bodo v dveh delih na športni televiziji ESPN predvajali 24. in 31. maja, vzbuja veliko zanimanja že pred objavo.

Armstrong, sedemkratni zmagovalec Dirke po Franciji, ki je zaradi dopinga ostal brez vseh naslovov zmagovalca na francoski pentlji, je namreč napovedal, da bo v njem razkril resnico, njegovo resnico, kot je dejal.

Kako na celotno zgodbo gleda Floyd Landis, Armstrongov nekdanji moštveni kolega pri ekipi US Postal, in eden redkih, ki se je javno izpostavil z obtožbami proti takrat enemu največjih kolesarjev na svetu?

"Sem eden redkih ljudi, ki se lahko neposredno poistoveti s tem, kar je doživljal on," je v pogovoru za radijsko postajo ESPN radio povedal Landis, ki je pred desetimi leti na kolesarski dirki po Kaliforniji z dopinškimi obtožbami, uperjenimi zoper Armstronga, dodobra razburkal kolesarsko sceno.

Nekdanji kolesar, ki je leta 2006 zmagal na Dirki po Franciji, nato pa so mu jo zaradi pozitivnega testa na testosteron odvzeli, se je v omenjenem pogovoru odzval tudi na vročo izjavo Armstronga, ki je v dokumentarnem filmu z naslovom Lance, med drugim izjavil: "Lahko bi bilo huje, lahko bi bil Floyd Landis, in bi se vsako jutro zbujal, kot kup dreka."

Nekoč moštvena kolega in velika prijatelja ... Foto: Getty Images

Brez zamer

Landis pravi, da do Armstronga ne goji nobenih zamer. Da so bili intervjuji v dokumentarnem filmu opravljeni že pred leti in da Armstrong morda danes, ko obiskuje psihoterapevta, razmišlja drugače.

"Do njega čutim celo nekaj empatije," je presenetil, "zato, ker sem tudi sam prestal javno ponižanje in vem, kako boli. Ko želiš nekoga okriviti, je včasih najlažje najti stvar ali osebo, ki jo označiti za krivo. Lahko me krivi – če ne bi bilo mene, bi bila njegova skrivnost morda še vedno na varnem" razmišlja Landis, ki pravi, da danes zaradi dopinga ne bi bil več pripravljen lagati.

"Nisem več zdržal. Moral sem priznati in njemu to očitno ni všeč. Upam, da najde nekaj miru v svojem življenju. Do njega ne čutim več nobenega sovraštva," sporoča Landis, ki je leta 2010 proti Armstrongu vložil tožbo zaradi prevare, leta 2013 pa se mu pri tem pridružila še ameriška vlada.

"Zame je bila to zelo travmatična izkušnja. Tako velik obseg javnega ponižanja me je zelo prizadel," o dopinškem razkritju pravi Landis. Foto: Getty Images

Armstrong se je takrat pogodil, da bo ameriški vladi plačal pet milijonov dolarjev zaradi zlorabe prepovedanih sredstev, in se s tem izognil sodnemu procesu zaradi prevare, ki so ga proti njemu sprožili njegovi nekdanji sponzorji ekipe US Postal.

Landis je bil upravičen do 25 odstotkov poravnave, Armstrong pa mu je moral plačati tudi 1,65 milijona dolarjev sodnih stroškov. Večino denarja je lani vložil v zagon lastne kolesarske ekipe Floyd Pro Cycling.

Landis pravi, da ga njegovo razkritje resnice kljub časovni oddaljenosti še vedno preganja in mu povzroča tesnobo.

"Zame je bila to zelo travmatična izkušnja. Tako velik obseg javnega ponižanja me je zelo prizadel," je dejal.

Na vprašanje, ali bi imel priložnost, da bi se lahko v miru pogovoril z Armstrongom, je priznal, da sploh ne ve, kje bi začel, da pa bi bil pogovor o dopinški zgodbi zanj verjetno zelo katarzičen, vendar pa dvomi, da bo do takšnega pogovora kadarkoli prišlo.

Kljub močno omadeževani skupni preteklosti Landis Armstronga še vedno kuje v zvezde. Foto: Getty Images

Kljub madežu na njuni skupni preteklosti, Landis Armstronga še vedno kuje v zvezde. "V mojih očeh je izredno dober športnik in najboljši kolesar, s katerim sem kadarkoli dirkal. Nekdo, ki je izstopal tudi med najboljšimi kolesarji na svetu."

Dodal je še, da imamo vsi ljudje napake, da pa so Armstrongove prišle bolj do izraza oziroma so bile ljudem bolj na očeh.

Zaključil je z mislijo, da ne pričakuje, da bi ljudje stopili v Lanceove ali njegove čevlje in se skušali poistovetiti z njima, da gre pri celotni zgodbi za precej več, kot za enega slabega fanta, ki je kopico drugih ljudi pripravil do tega, da so se začeli dopingirati in da je bil zloben sam po sebi.

"Zapleteno je," je dejal. "tudi Lance je bil nekoč samo otrok, ki je sanjal o tem, da bo nekoč dirkal, in si verjetno pri tem ni niti v sanjah predstavljal, v kaj se je spustil."

