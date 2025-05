Ena največjih prevar, ona pa mu je slepo verjela

"Bila sem bolj razočarana kot jezna," je povedala Sally Jenkins, avtorica avtobiografije nekdanjega ameriškega kolesarja Lancea Armstronga z naslovom It's Not About the Bike (Ne gre samo za kolo, op. p.).

Leta 2000 je izšla že omenjena avtobiografija, ki je postala svetovna uspešnica in osvojila številne nagrade. Lance Armstrong je bil v knjigi predstavljen kot junak, ki je premagal raka, se vrnil na vrh svetovnega kolesarstva in kar sedemkrat osvojil dirko po Franciji.

Knjige ni pisal Amrstrong, ampak Sally Jenkins, znana novinarka The Washington Posta. Na koncu se je izkazalo, da je avtobiografija v veliki meri ena sama laž.

Lance Armstrong Foto: Guliverimage

Tudi ona je slepo verjela njegovi zgodbi. V intervjuju je povedala, da ga je med pisanjem knjige večkrat vprašala o govoricah o dopingu, a je tudi njo zavedel. Čez leta, ko je Lance priznal, da je jemal prepovedane substance, se ji je podrl svet.

"Ljudje so pričakovali, da bom jezna. A bila sem bolj razočarana kot jezna," je v intervjuju za The Times povedala Jenkins in dejala, da kljub temu nima velikih zamer do nekdanjega kolesarja, saj verjame, da je bilo Armstrongovo delo v podporo bolnikom z rakom iskreno. S tem ga ne želi opravičevati, saj Lance dobro ve, da je med drugim izdal bolnike in njihove družine. Sally Jenkins v sredini Foto: Guliverimage

Kmalu po šokantnem razkritju je Lance Armstrong poklical tudi njo in ji po njenih besedah dejal: "Sally, veliko ljudi pravi, da so bili žrtve. A moje prave žrtve so tisti, ki so res verjeli vame. Vi ste moje prave žrtve – in ti si ena izmed njih."

Armstrong je med letoma 1999 in 2005 kar sedemkrat zapored zmagal na Tour de France. Zmage so mu vzeli, potem ko je leta 2013 v intervjuju z Oprah Armstrong priznal vse dopinške grehe.

