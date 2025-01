"Pred natanko enim letom sem si priznal, da odnos z alkoholom ni več v mojem najboljšem interesu – niti v interesu moje družine, prijateljev, ekipe in skupnosti. Danes lahko z gotovostjo rečem, da je bila odločitev, da opustim alkohol, najboljša, kar sem jih kdaj sprejel," je zapisal na družbenih omrežjih.

THAT WAS THEN



THIS IS NOW



This piece of art really says it all. In fact, it’s a piece I have looked to for inspiration many times over the last decade as my life has been, shall I just say, interesting.



But today, this exact date on the calendar, is different and the… pic.twitter.com/a7RPK1bQON