V kolesarskem svetu je odjeknila neprijetna novica. Nekdanji zmagovalec Dirke po Franciji Jan Ullrich je med treningom v bližini svojega doma doživel hud padec. V nesreči, ki jo je povzročilo vozilo, je 51-letni Nemec utrpel zlom ključnice, številne podplutbe in odrgnine, zato so ga nemudoma odpeljali v bolnišnico.

Do nesreče naj bi prišlo med rutinsko vožnjo, ko je Janu Ullrichu avtomobil zaprl pot in ga je silovito odneslo s ceste. Za nekdanjega šampiona, ki je slavil na Dirki po Franciji leta 1997 in leto kasneje še na Vuelti, je to udarec. Skupno je sedemkrat stal na zmagovalnem odru največjih tritedenskih dirk.

Posebej boleče je dejstvo, da bi moral prihodnji teden skupaj z nekdanjim tekmecem Lanceom Armstrongom sodelovati na kolesarskem festivalu v Bad Dürrheimu, ki nosi ime po njem. Namesto tega bo dogodek spremljal zgolj kot gledalec.

Čeprav sta si v času največjih uspehov – zlasti v začetku stoletja na Touru – stala nasproti kot velika rivala, se je po koncu karier med njima razvilo spoštovanje, ki je preraslo v prijateljstvo. Armstrong je Ullricha javno večkrat podprl, tudi v najtežjih obdobjih njegovega življenja.