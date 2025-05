Bradley Wiggins je v podcastu revije Cyclist Magazine med drugim razkril, da mu je nekdanji kolesar Lance Armstrong, ki so mu zaradi dopinške afere odvzeli vseh sedem naslovov zmagovalca Tour de France, finančno pomagal pri terapiji in mu nudil ključno podporo pri okrevanju. Armstrong je v bitki z zasvojenostjo pomagal tudi nekdaj največjemu tekmecu Janu Ullrichu.

Wiggins je priznal, da je njegov odnos z Armstrongom zapleten in da kljub temu da je Američana javno obsodil po njegovem priznanju dopinga leta 2013, to v resnici ni bilo njegovo stališče.

Foto: Reuters

"Povedali so mi, kaj naj rečem o Lanceu Armstrongu, kakšno naj bo moje mnenje. In to je ena mojih največjih življenjskih zamer … Želim si, da bi takrat povedal, kar sem res mislil. Težko je bilo, saj sem zastopal Sky. Moral sem reči, kar so mi naročili. In želim si, da bi imel takrat svoj glas," je dejal. V mislih je imel intervju za BBC leta 2013, v katerem je med drugim kritiziral tudi Armstrongovo vlogo pri tem, da je ostal brez mesta na zmagovalnem odru Dirke po Franciji. "Ko zdaj gledam nazaj, vem, da mi je verjetno ukradel tretje mesto na Touru, možnost stati na odru in doživeti tisti občutek," je dejal Wiggins, ki pa kljub temu do Američana ne goji več zamer, je pa kritičen do vloge medijev pri oblikovanju javnega mnenja, tudi v primeru Armstronga.

"Mislim, da je bilo v medijih veliko hinavščine. Veliko jih je vedelo, kaj počne. Ljudje so potem delovali šokirani: 'Res je vse to jemal?' Ampak so vedeli, kaj se dogaja. Vedeli so, da se to dogaja po vsem športu. To je bila kot pandemija v kolesarstvu," je poudaril prvi britanski zmagovalec francoskega Toura, ki je po koncu kariere zašel v finančne dolgove in odvisnost. Danes je spet na pravi poti, pravi.

"Trenutno sem v najboljši koži v zadnjih 44 letih," je izjavil lani. Razkril je še, da je za svoje težave dolgo krivil uspeh, ki ga je dosegel v svetu kolesarstva, a da se zdaj zaveda, da je za težave kriv cel spekter dejavnikov. "Končno sem prevzel odgovornost za svoje življenje in zanj ne krivim drugih," zagotavlja zmagovalec Dirke po Franciji 2012, ki je nekaj let deloval tudi kot strokovni komentator na Eurosportu.

