Bradley Wiggins razkril, da mu je Lance Armstrong pripravljen plačati terapijo

"Lance mi je v zadnjih letih, še posebej letos, zelo veliko pomagal. Pogovarjala sva se tudi o terapiji, predlagal je, naj se za teden dni odpravim na zdravljenje v Atlanto," je v podkastu High Performance Podcast razkril nekdanji kolesarski zvezdnik Bradley Wiggins, ki se že vrsto let bori s hudimi psihičnimi težavami. Te izvirajo iz spolnih zlorab s strani kolesarskega trenerja v zgodnjem otroštvu, zadnja leta pa še s hudimi finančnimi težavami. "Dober človek je. Storil je, kar je storil (dopinški prekrški, op. a.), a še vedno ima srce."

Wiggins je priznal, da se je v zadnjih letih večkrat znašel na izredno nizki točki. "Bilo je nekaj res ekstremnih trenutkov. Nazadnje pred približno letom dni, ne bi pa rad govoril o podrobnostih. Več dni sem preživel v zelo temnem prostoru, v zelo temni hotelski sobi, in moj sin je bil tisti, ki je posredoval in me prepričal, da sem spoznal, v kako samouničevalnem stanju sem se znašel. V ozadju je veliko razlogov. Vedno je bilo nekaj, kar mi je povzročalo težave in me delalo nesrečnega, in vedno je bilo nekaj na obzorju. Zdaj sem končno spoznal, da pot nikoli ne bo lahka. Zavedam se, da smo rojeni za to, da se borimo, tako je pač življenje," je dojel Britanec, ki zdaj ne zavrača več terapij. "Trdil sem, da noben terapevt na svetu ne bo dovolj usposobljen, da bi razumel, kaj se dogaja v moji glavi."

Foto: Guliverimage Zahvaljujoč družini in prijateljem je Wiggins zdaj spet na pravi poti. "Trenutno sem v najboljši koži v zadnjih 44 letih." Wiggins pravi, da je za svoje težave dolgo krivil uspeh, ki ga je dosegel v svetu kolesarstva, a da se zdaj zaveda, da je za težave kriv cel spekter dejavnikov. "Končno sem prevzel odgovornost za svoje življenje in zanj ne krivim drugih," zagotavlja zmagovalec Dirke po Franciji 2012, ki je nekaj let deloval tudi kot strokovni komentator na Eurosportu.

Preberite še: