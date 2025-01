Gal Glivar sezono začenja na dirki, ki jo je Lance Armstrong dvignil na povsem drugo raven

V noči na torek (21. januarja) se bo v Avstraliji začela nova kolesarska sezona v svetovni seriji. Od slovenskih kolesarjev (letos jih bo v ekipah svetovne serije devet) bo tam dirkal le Gal Glivar, ki bo debitiral v dresu belgijske ekipe Alpecin-Deceuninck. Dirko po Avstraliji (Santos Tour Down Under) so prvič izpeljali leta 1999, najbolj pa jo je zaznamoval ameriški kolesarski superzvezdnik Lance Armstrong, ki se je leta 2009 po triletnem premoru na sceno vrnil prav v Avstraliji. Tamkajšnja vlada mu je za nastop plačala kar 1,5 milijona evrov.

Z Dirko po Avstraliji se začenja nova kolesarska sezona v svetovni seriji. To bo hkrati tudi nov začetek za 22-letnega slovenskega kolesarja Gala Glivarja, ki bo prihodnji dve sezoni nosil dres belgijskega moštva Alpecin-Deceuninck, kar pomeni, da bo moštveni kolega Mathieuja van der Poela in Jasperja Philipsena.

25. izvedba dirke Tour Down Under bo potekala med 21. in 26. januarjem. Na startni listi je tudi lanski zmagovalec Stephen Williams iz ekipe Israel - Premier Tech.

Glivar upa, da bo dirko čim bolje izkoristil. "Na kakšni etapi bomo dirkali name, večinoma pa bom v sprinterskem vlaku. Za splošno razvrstitev pa nimamo kolesarja, tako da bo vse bolj sproščeno. Vsak bo lovil svoje priložnosti tam, kjer jih bo lahko," je povedal v nedavnem intervjuju za Sportal.

Foto: Reuters Zapuščina Lancea Armstronga, ki ima pozitivne posledice še danes

To bo 25. izvedba Dirke po Avstraliji, ki jo je močno zaznamoval ameriški kolesarski zvezdnik Lance Armstrong, ki je dirko "v deželi tam spodaj" izbral kot kraj vrnitve po upokojitvi leta 2005.

Kot so deset let pozneje izbrskali novinarji avstralskega medija Sunday Mail (v pogodbi je bilo zapisano, da informacija deset let po podpisu pogodbe ostane tajna), je bil Teksašan za to odločitev motiviran tudi finančno.

Foto: Reuters Zvezna vlada Južne Avstralije, ki gosti dirko, mu je za prihod na dirko izplačala kar 1,5 milijona evrov, v pogodbi pa ni bilo klavzule v zvezi z dopingom. To je pomenilo, da Američanu tudi po tem, ko je postalo jasno, da si je na dirkah pomagal s prepovedanimi sredstvi, tega zneska ni bilo treba vrniti.

Državni zakladnik Rob Lucas je ob tem dejal, da se zaveda, da gre za velikansko vsoto denarja, izplačano eni osebi za le šest dni dirkanja in dodatne sladkorčke, kot je polet do Avstralije v prvem razredu za dve osebi, hotelska namestitev in prehrana, a da so koristi, ki jih je imela njegova prisotnost na največji avstralski kolesarski dirki, samo pozitivne in da jih ni mogoče izmeriti.

Višje od 24. mesta ni šlo

Američan je v Avstraliji nastopil trikrat, v sezonah 2009, 2010 in 2011. Prvič je dirkal v dresu Astane, naslednjič pa kot član ekipe Radioshack. Dirke nikoli ni končal višje od 24. mesta, a že njegova prisotnost v Avstraliji je menda delala čudeže in ima pozitivne posledice še danes.

Tako je denimo direktor dirke Mike Turtur leta 2018 v pogovoru za Advertiser izjavil, da imajo še vedno koristi od prisotnosti Armstronga na tej dirki. "Njegova prisotnost je koristila tako dirki kot naši zvezni državi, ozaveščanje glede raka pa je nekaj, česar denar ne more kupiti (Armstrong se je med obiskom Avstralije srečal tudi z bolniki z rakom). Najmanjši porast zanimanja, ki smo ga opazili, je bil stoodstoten, bilo je naravnost osupljivo, in še danes imamo koristi od te dediščine."

Armstrong je leta 2009 v bolnišnici v Adelaide obiskal tudi bolnike z rakom. Foto: Reuters Z njim se strinja tudi Leon Bignell, avstralski minister za turizem in minister za šport, ki je dejal, da je Armstrongova udeležba profil dirke Tour Down Under dvignila na povsem novo raven in pomagala prodreti do gledalcev, ki jih sicer dogodek ne bi zanimal.

"Lance se je na dirki pojavil v obdobju, ko je veljal za največjega kolesarja na svetu," je dejal Bigell. "On je zaslužen za to, da se je pozornost javnosti usmerila v Južno Avstralijo, s čimer je dirko dvignil na povsem novo raven. Zvezna vlada je to izpostavljenost izkoriščala tudi pozneje in zagotovila, da je število navijačev ob trasi raslo tudi po Lanceovem zadnjem nastopu."

Armstrong je januarja 2013, tik pred začetkom Dirke po Avstraliji, v senzacionalnem intervjuju z Oprah Winfrey priznal, da si je velik del kariere pomagal s prepovedanimi sredstvi (trdil je, da je v Avstraliji dirkal čist), kar je privedlo do dosmrtne prepovedi udejstvovanja v športu, odvzeli pa so mu tudi vseh sedem zmag na Touru.

