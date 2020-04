Opozorili so ga: "Ne zajeb... se z njim!" Pa se vseeno je. #video

"Že pred začetkom takratnega Toura je bilo veliko sporov o tem, kdo bo pravzaprav kapetan Astane na dirki," se je francoske pentlje, na kateri je napadal svojo drugo skupno zmago, spominjal leta 2017 upokojeni Contador. Danes 37-letni Španec je dobil Tour leta 2007, a se je zavedal tudi ambicij sedemkratnega zmagovalca največje dirke na svetu, ki se je po treh letih in pol brez dirkanja vrnil iz pokoja.

V kolesarskem moštvu Astana so se leta 2009 znašli Johan Bruyneel, Alberto Contador in Lance Armstrong. Nesoglasja v ekipi niso presenetila nikogar. Foto: Guliver/Getty Images

Osebno trdil eno, v javnosti nekaj povsem drugega

"Lancea sem obiskal pred štartom dirke in dejal mi je, da bi bilo zanj bolje, če zmagam jaz, ne dolgo zatem pa je tvitnil, 'da bomo že po uvodnem kronometru videli, kdo je pravi kapetan'. Najin pogovor je bil tako popolna izguba časa, za nameček sem zanj zapravil še dan počitka," razlaga štirikratni dobitnik nagrade zlato kolo. Na roke mu ni šlo niti dejstvo, da je bil športni direktor Astane takrat Belgijec Johan Bruyneel, tesen Armstrongov prijatelj, s katerim sta skupaj slavila sedem zmag na Tourih in je prav tako kot Lance po dopinški aferi v kolesarstvu nezaželena oseba.

Belgijsko-ameriška zarota proti Špancu?

Razmere torej niso bile naklonjene španskemu dirkaču, prav tako ni držala Armstrongova napoved, da bo vprašanje kapetana razjasnila ura resnice v Monaku, na kateri je Contador zaostal le za zmagovalcem Fabianom Cancellaro, Armstrong pa je bil deseti, z 21 sekundami zaostanka za Špancem. V prvem tednu dirke je moštvo delalo bolj za Američana kot Contadorja, ta pa se je celo javno pritožil, da "očitno radijske zveze v moštvu ne delujejo" in s tem namignil na zaroto, ki sta jo proti njemu skovala Bruyneel in Armstrong.

Fotografija, ki pove vse o razmerju moči na Touri 2009: Andy Schleck in Contador v boju za zmago v 17. etapi, Armstrong v ozadju. Etapo je dobil Fränk Schleck pred Contadorjem in bratom Andyjem, Lance je bil četrti. Foto: Guliver/Getty Images

Ignoriral navodila športnega direktorja

"Dan pred prvo gorsko etapo v Andori nam je Bruyneel naročil, naj jo odpeljemo mirno, sam pa sem takrat hotel napasti. Bil sem v dvomih in o tem povprašal moštvenega kolega, za katerega sem vedel, da je v sporu med Lanceom in mano nevtralen, odgovoril pa mi je: 'Bolje, da neumen izpade on kot ti'," se spominja Contador, ki se je nato kljub še nekaj opozorilom kolegov, da naj se z Armstongom nikar ne "zajeb...", vseeno odločil, da ignorira navodila športnega direktorja in je na vzponu na Arcalis pometel s tekmeci za skupno zmago, na cilj prikolesaril kot deseti, zaostal pa za kolesarji, ki v boju za rumeno majico niso predstavljali resne grožnje.

Teksašan videl rdeče

Armstrong je bil besen. "Povedal mi je, da ne spoštujem moštvene taktike, jaz pa sem mu povedal, da mene ne spoštuje že celo sezono. Pogovor v klubskem avtobusu je končal z 'OK Pistolero', kasneje, ko so preostali že zapustili avtobus, pa je stopil do mene in siknil: 'No me jodas' (Ne zajeb… se z mano)." Armstrong in Bruyneel sta Contadorjevo "neposlušnost" kritizirala javno, napetosti v moštvu Astane so bile takrat tudi osrednja atrakcija dirke, stran od oči javnosti pa je bilo obračunavanje še bolj ostro. "Tudi drugi so bili vpleteni v to vojno in več kot enkrat smo večerjali v tišini," je priznal Armstrong, Contador pa je povedal, da so "bili dnevi v hotelih veliko težji kot tisti na cestah".

Contador je na Elizejskih poljanah v Parizu slavil svojo drugo zmago na Touru (najboljši je bil že leta 2007), Armstrong pa je pomahal v slovo Astani. Foto: Guliver/Getty Images

Jeze in razočaranja ni mogel skriti

Contadorjeva neposlušnost je povsem razumljiva, v videointervjuju je razkril, da si je moral v tisti sezoni pri ekipi Milram sam kupovati kolesa za kronometer, saj so bili ti specialni obroči v Astani rezervirani za Lancea. Contadorja to ni ustavilo, v 14. etapi je oblekel rumeno majico in je ni več slekel do Pariza, za nameček je dobil tudi kronometer v 18. etapi, Armstrong pa je na Elizejskih poljanah dirko končal na tretjem mestu v skupnem seštevku. Jeze in razočaranja ni mogel skriti že na podelitvi nagrad, kasneje pa je izpustil tudi slavnostno večerjo, ki jo je Astana pripravila v čast zmagovalcu. Kontroverzni Američan, ki se mu je svet v naslednjih nekaj letih povsem sesul in je zaradi sistematičnega kršenja protidopinških pravil tudi izbrisan s seznama zmagovalcev Toura, je takrat raje odšel na večerjo svoje nove ekipe Radio Shack.

"Njegova osebnost pa je daleč od šampionske"

Ko so Contadorja takrat spraševali, v kakšnih odnosih je z Armstrongom, je odgovoril: "V nikakršnih. Je velik šampion in sedemkratni zmagovalec Toura, njegova osebnost pa je daleč od šampionske. Na osebni ravni ga nikoli nisem pretirano spoštoval in ga tudi nikoli ne bom. Kot kolesar pa je velik šampion." Tudi ta komentar je bil preveč, da bi ga Lance požrl, poklical je celo Contadorjevega predstavnika za stike z javnostjo in mu pasivno-agresivno navrgel: "Ne bi vas rad učil vašega posla, ampak take izjave niso najboljša ideja."

Leta 2010 sta bila petelina osvobojena moštvenega tovarištva, Contador je kot nesporni kapetan Astane osvojil še svojo tretjo zmago na Touru, ki mu je bila kasneje odvzeta zaradi dopinških grehov, Armstrong je s prijateljem Bruyneelom vozil za Radio Shack, a se je takrat že boril s sodnimi mlini, njegova kolesarska kariera pa je tonila v sramoto.

V rubriki Zaklenjen šport vam bomo poskušali v tem času, ko je zaradi koronakrize šport skoraj povsem ugasnil, ponuditi raznovrstne zanimive zgodbe iz preteklosti in sedanjosti. Da nam čas do izboljšanja razmer kar najhitreje mine.

Preberite še: