Primož Roglič verjame, da bo dočakal, kar si želi

Omejenost gibanja zaradi pandemije koronavirusa povzroča ogromno preglavic tudi športnikom. Kolesarji so tudi med tistimi, ki se soočajo s težavami, zlasti, ker potrebujejo neomejene ceste in klance za začrtan trening. Med tistimi, ki so se morali v teh težkih trenutkih prilagoditi razmeram, je tudi najboljši slovenski kolesar Primož Roglič, ki upa, da bo v tem koledarskem letu dočakal tako želeno dirko.

Za zdaj je jasno, da so vse kolesarske dirke do 1. junija odpovedane oziroma prestavljene, vendar je realno pričakovati, da se bo datum lahko še nekoliko zamaknil, saj so razmere v določenih državah zaradi koronavirusa težke.

Tudi največja slovenska kolesarska profesionalna preizkušnja dirka Po Sloveniji, ki bi morala biti letos junija, je odpovedana. A ni edina, ki jo je čakal klavrn zaključek za leto 2020.

Kolesarji so na trnih, saj bi radi spet na pravi način zagnali kolesja ter se vrnili v tekmovalni pogon, a bodo morali še počakati. Nič drugače ni z našim najbolj vročim kolesarjem Primožem Rogličem, ki se je skupaj z nadarjenim Tadejem Pogačarjem na začetku aprila z zasebnim letalom iz Monaka, kjer imata prebivališče, vrnil v Slovenijo.

"Zdaj bi bil zadovoljen, da bi sploh kakšna dirka bila"

V soboto smo lanskoletnega junaka Vuelte lahko videli na delu, vendar v drugačni obliki. Na družbenem omrežju Instagram je klepetal z legendo mariborskega nogometa Marcosom Tavaresom. Na vprašanje kapetana NK Maribor, kaj najboljši slovenski kolesar te dni počne, mu je Roglič odgovoril: "Vse skupaj je nekoliko drugače. Predvsem skušam preživeti čim več časa z družino. Videti, kako sin raste. Te stvari, ki jih v normalni sezoni ne bi bil deležen."

Skupaj s Tadejem Pogačarjem sta se na začetku aprila vrnila iz Monaka. Foto: Luis Angel Gomez/PhotogomezSport

Eden osrednjih ciljev kolesarjev za letošnje leto so bile olimpijske igre, vendar so jih prav zaradi koronavirusa morali prestaviti na leto 2021. A je bil Rogličev osrednji cilj vendarle druga dirka: "Tour de France je bil moj največji cilj. Zdaj bi bil zadovoljen, da bi sploh kakšna dirka bila. Da se situacija po svetu izboljša in bodo dirke. To bo zmaga za vse nas, za vse ljudi, kajti to bo pomenilo, da se stanje izboljšuje."

Organizatorji največje kolesarske dirke na svetu iščejo rezervne termine, saj bodo konec junija in večji del julija vse skupaj težko izpeljali. Nič drugače ni z italijanskim Girom, ki bi se moral sicer začeti 8. maja. Italija je povrhu vsega še eno od dveh največjih žarišč koronavirusa v Evropi. Tudi pri naših zahodnih sosedih se spogledujejo z nadomestnim datumom. Razmišljajo, da bi Giro prestavili na jesen.

"Pričakujem, da bo Tour največji športni dogodek v tem letu"

Organizatorji Toura imajo prav tako veliko scenarijev v glavi, vendar bodo morali počakati, da se stanje z virusom, ki pustoši po celem svetu, umiri. Obstaja celo možnost, da bi ga prestavili na konec julija, če bodo razmere dovoljevale. Dirka vseh dirk bi se morala sicer začeti 27. junija in končati 19. julija, do 15. maja pa bodo sporočili, kakšna usoda bo njena usoda.

Roglič je lani osvojil špansko Vuelto, veliki cilj pa je skupna zmaga na Touru. Foto: STA

Skupno zmago na znamenitem Touru bo napadal tudi naš Roglič, ki ima, tako kot preostali favoriti za tritedensko francosko pentljo, preglavice pri pripravah nanjo. Te je namenil prav francoskim cestam in klancem, zato ni imel vse do marca predvidene nobene dirke. Zaradi koronavirusa letos sploh še ni preizkusil svoje tekmovalnosti. Lani je denimo nazadnje nastopil 20. oktobra na francoski dirki Chrono des Nations. Kmalu bo zanj to že šestmesečni "post" brez pravih dirk, ki pa se bo še nekoliko zavlekel.

"Upam, da Tour de France bo. Pričakujem, da bo ta dirka največji športni dogodek v tem letu, če ne bo vseh nogometnih lig in ostalih dogodkov. Olimpijskih iger tako ali tako ne bo. Pričakujem, da bo ena največjih dirk. Vsi bodo želeli biti tam. Trenirajo, da bi bili del dirke. Verjamem, da dirka po Franciji bo. Če ne letos, pa drugo leto. Stvari, ki jih naložiš, natreniraš, ti ne more nihče vzeti. Vse je za nekaj dobro," Roglič upa na najboljše.