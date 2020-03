Odločitev o Dirki po Franciji naj bi sprejeli do 15. maja

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Prireditelji največjega kolesarskega spektakla, Dirke po Franciji, so sporočili, da bodo končno odločitev o tem, kaj bo z letošnjo izvedbo Toura, sporočili najpozneje do 15. maja. Če se bodo razmere povsem umirile, bo dirka na sporedu po načrtu, obstajajo pa še tri možnosti: prestavitev, odpoved ali dirka brez gledalcev.

Francoska ministrica za šport je pred dnevi podprla zadnjo možnost, s katero pa se večina kolesarjev ne strinja najbolj.

"Če se stanje ne bo izboljšalo, sem za to, da se dirka prestavi. Ne morem si predstavljati, da bi bila dirka brez občinstva, saj so navijači njen del. Zamislite si svetovno nogometno prvenstvo brez gledalcev. Če bi dirkali brez prisotnosti navijačev, bi nastopil s težkim srcem," je za RMC Sport dejal Julian Alaphilippe, ki je lani na Touru dobil dve etapi in kar 14 dni nosil rumeno majico vodilnega.

Vse bolj verjetno je, da spomladanskega dela kolesarske sezone sploh ne bo, v tem primeru bi Tour, katerega izvedbo so do zdaj preprečile le vojne, zagotovo dobil prednost pred drugimi preizkušnjami.

Alaphilippe meni, da bi moral biti koledar narejen čim prej: "Kolesarji imamo svoje vrhunce sezone, zato moramo vedeti, za kdaj se pripravljamo. Datume moramo izvedeti čim prej, da bomo lahko naredili svoj program priprav. Ali se bomo pripravljali za Tour, svetovno prvenstvo, obe tekmovanji ali samo za klasike."