Kot da ena karantena ni dovolj, Pogačar zdaj še v drugi

Te dni se množijo zgodbe o ljudeh, ki so morali iz ene karantene preskočiti v drugo. V petek smo pisali o košarkarju Zoranu Dragiću , ki se je po karanteni v Španiji, ki je poleg Italije in Švice eno največjih žarišč novega koronavirusa v Evropi, s humanitarnim letom vrnil v Slovenijo, kjer je moral v novo, 14-dnevno karanteno v velenjski hotel, danes pa predstavljamo karantensko zgodbo slovenskega kolesarja Tadeja Pogačarja. Enaindvajsetletnik iz Klanca pri Komendi namesto na cesti trenira na terasi. Na trenažerju.

Foto: osebni arhiv

Namesto na cesti Pogačar, tako kot večina kolesarjev te dni, trenira na trenažerju. Foto: osebni arhiv Tadej Pogačar, lani eden najbolj opaznih kolesarjev v karavani, je svojo prvo 14-dnevno karanteno preživel v luksuznem hotelu v Abu Dabiju v Združenih arabskih emiratih, kjer je na skrajšani dirki osvojil skupno drugo mesto, nato pa moral po informaciji o primerih okužb z novim koronavirusom v ekipi z moštvenimi kolegi iz UAE Emirates v izolacijo.

O svoji izkušnji in metodah za kratkočasenje se je razpisal v blogu z naslovom UAE Tour in karantena.

Iz Abu Dabija v Monako

Tokrat piše o novi karanteni, v kateri se je zaradi vse strožjih ukrepov za zajezitev novega koronavirusa znašel v Monaku, kjer sta si z dekletom, Urško Žigart, prav tako kolesarko, ustvarila svoj drugi dom.

"Na poti domov in prve dni na Azurni obali je bilo vse zelo lepo," piše Pogačar. "Lahko sem šel s kolesom na trening, a so se zadeve tudi tu v Franciji hitro zaostrile. Konec prejšnjega tedna smo dobili prepoved zapuščanja domov, in od takrat tudi trening zunaj ni več dovoljen. Tako sem, razen nekaj vmesnih dni, spet v karanteni, na srečo vsaj skupaj s svojim dekletom," piše Pogačar, 21-letni skromen mladenič iz Klanca pri Komendi, ki ima za sabo že 11 zmag med profesionalnimi kolesarji, med njimi tudi skupno zmago na Dirki po Algarveju in Kaliforniji ter kar tri etapne na lanski Dirki po Španiji, njegovi prvi tritedenski dirki, ki jo je končal na izjemnem tretjem mestu.

Dnevi so si podobni kot jajce jajcu

Nadaljuje opis vsakdana, ki je iz dneva v dan bolj kot ne enak. Vstajanje okrog 9. ure, zajtrk, ogled kakšne TV-serije, dopoldanski trening na trenažerju, kosilo, sprehod po mestu, nakupovanje, popoldanski trening, občasno še vaje za stabilizacijo trupa in trening za moč.

Foto: osebni arhiv "Na srečo imava teraso in dva trenažerja, tako da lahko ta del treninga opraviva zunaj na svežem zraku. Ta del treninga traja od 1 do 1,5 ure. Da trening na trenažerju ni tako monoton, uporabljava tudi aplikacijo Zwift, ali pa poslušava glasbo," opisuje Pogačar, in poudarja, da se je pač treba čim hitreje prilagoditi trenutnim razmeram in izkoristiti pogoje, ki so na voljo.

"Mislim, da kolesarji na splošno s prilagajanjem določenim razmeram nimamo težav in nam gre dobro," piše Pogačar, ki v svojem zapisu posebno pozornost nameni tudi svoji izvoljenki Urški, ki ga, kot piše, razvaja tudi po kulinarični plati.

"Pazite nase in svoje zdravje, ostanite doma"

Zvečer si ogledata film ali serijo in dan je končan. "Dnevi so dokaj enolični in športniki že tako ali tako ne ločimo med ponedeljkom in nedeljo kot ostali, ločujemo samo med treningi in dirkami in slednjih žal trenutno ni in jih verjetno še nekaj časa ne bo."

"Do takrat pa pazite nase in na svoje zdravje, ostanite doma in se držite navodil stroke, saj bomo le tako vsi skupaj zmogli in premagali tudi ta virus," še sporoča Pogačar, ki bi moral konec junija nastopiti na svoji prvi Dirki po Franciji, nekaj dni po njenem zaključku pa bi ga najverjetneje čakal še nastop na olimpijskih igrah.

Te so zdaj že prestavljene na prihodnje leto, medtem ko je usoda francoskega Toura, ki bi se moral začeti 27. junija v Nici na francoski Azurni obali, še v zraku. Vodstvo dirke naj bi odločitev o morebitni prestavitvi dirke sprejelo do 15. maja.