Dragić zaprt v hotelski sobi v Velenju: Karantena na kvadrat #video

Na letalu, ki je ponoči iz Madrida priletelo na Letališče Jožeta Pučnika, je bil tudi slovenski košarkar Zoran Dragić. Javil se je iz karantene, za katero je izvedel šele na dan leta. S potezo vlade, da je v hotel Paka v Velenju zaradi bojazni koronavirusa v izolacijo namestila 41 ljudi, so tamkajšnji prebivalci ogorčeni in želijo, da jih premestijo drugam.

Vlada se je odločila, da bo vse slovenske potnike, ki jih je s čarterskim letom pripeljala v Slovenijo, poslala v 14-dnevno karanteno v hotel Paka v Velenju, ki ga je ponudilo podjetje Gorenje Hisense.

S to potezo se niso strinjali ne potniki ne prebivalci Velenja, ki so skočili v zrak. Podžupan mesta Peter Dermol je v svojem pismu vladi zapisal, da je prioritetna naloga odgovornost lokalne skupnosti, da skrbijo za varno in zdravo življenje svojih občanov in občank: "Vemo, da se Slovenija nahaja v okoliščinah, kot jih še ni bilo. Zato tudi v lokalni skupnosti sprejemamo vse potrebne ukrepe, ki v danih okoliščinah zmanjšujejo nevarnost prenosa virusne okužbe med ljudmi. V dobro vseh nas, Velenjčank in Velenjčanov, kot tudi ostalih državljanov."

Velenjčani pozivajo vlado, da ji premestijo drugam

Dejstvo, da so v njihovo središče mesta naselili 41 slovenskih potnikov, ki so prišli iz Španije, je po besedah Dermola pri prebivalcih vzbudil strah, negotovost, pri nekaterih tudi jezo: "Kot lokalna skupnost s takšno namero nismo bili seznanjeni, niti ne razpolagamo z informacijami, kakšen je zdravstveni status teh ljudi, kako bi/bo bilo poskrbljeno za varnost vseh nas, kako je z gibanjem, prehrano, varovanjem objekta, servisnim osebjem. O tej nameri ni bil obveščen niti Štab Civilne zaščite Mestne občine Velenje niti Zdravstveni dom Velenje, skratka nobena od institucij, ki v teh kriznih časih skrbimo za varnost naših občank in občanov. Še bolj žalostno, o vsem skupaj smo bili informirani iz medijev. In drugič, da so to osebe, ki prihajajo iz kriznih območij, kjer je potencialna nevarnost okužbe toliko večja, s tem pa tudi možnost prenosa okužbe v mesto Velenje, kjer smo do danes imeli zgolj en primer okužene osebe."

Andrej Šter o karanteni v hotelu Paka

Odločno nasprotujejo takšnemu načinu sprejemanja in izvajanja tovrstnih odločitev. Izpostavljajo, da bi morala vlada ravnati odgovorno, ob tem pa podžupan dodaja: "Ker smo dolžni preprečevati nevarnosti, ki predstavljajo tveganje za zdravje naših občanov, vas pozivamo, da poiščete nadomestno rešitev oz. lokacijo, ki bo te ljudi dejansko dislocirala od strnjenih naselij. Prepričan sem, da bi takšen primer lahko bil katerikoli drugi hotel, ki se ne nahaja v središču mesta. Takšna odločitev bi zmanjšala tveganja prenosa virusnih bolezni na druge osebe. Ob tem ne želimo diskreditirati ljudi, ki se vračajo v Slovenijo in ki, predvidevamo, v tem trenutku ne kažejo znakov okuženosti z virusom sars-cov-2. Upamo, da so in bodo vsi zdravi. Naša skupna naloga danes pa je, da minimaliziramo morebitna tveganja prenosa okužb na druge osebe."

Zoran Dragić v četrtek zjutraj izvedel, da bo moral v karanteno

Med tistimi, ki je v karanteni, je tudi slovenski košarkar Zoran Dragić, s katerim smo se pogovarjali že v začetku tedna. Sprva se je boril, da bo pri klubu Baskonia iz Vitorie sploh dobil zeleno luč za odhod k svoji družini, nato pa ga je na dan leta doletela novica, ki ga ni razveselila: "V četrtek zjutraj so sklenili, da bomo morali v karanteno. Klical sem in spraševal, ali sem lahko dva dni v karanteni in me potem testirajo. Ni mi jasno, zakaj bi moral biti v karanteni, če nisem pozitiven. Rekli so, da se lahko tudi šesti, sedmi ali osmi dan po okužbi pokaže, če se pozitiven."

Jelko Kacin o letu iz Španije

Ali bo dejansko ostal v hotelu 14 dni, kot je sicer predvideno za strogo karanteno, še ne ve: "Nihče ne ve, koliko časa bomo dejansko tu. Iz ene karantene sem šel v novo. Že v Španiji smo bili vsi doma v izolaciji. Karantena na kvadrat."

Opisal je, kako je sploh potekala pot iz Španije na Brnik in potem do Velenja: "Nenavadno je bilo. Osebje je imelo maske, rokavice. Ne moreš si predstavljati, da je do takšnega stanja prišlo. Nihče se ne dotika. Na avionu je bilo sicer normalno. Sedeli smo drug ob drugem in imeli maske. Večina je imela kar svoje. Nato smo prišli na Brnik in sprva izpolnili procedurne stvari in z avtobusom odšli v Velenje, kjer v hotelu sploh niso vedeli, da prihajamo."

"Najbolj hudo je, ker ni nihče okužen. Se bojijo, da bom šel ven?"

Pred hotelom stoji policija, pravi, družinski člani pa logično nimajo vstopa, zato bo moral počakati na stik s svojimi bližnjimi na obdobje po koncu karantene: "Na dan nam dajo tri obroke pred vrata in to je to. Prebral sem, da so se v občini pritoževali, zakaj so nas dali sem. Na začetku ti je težko, ker si zaprt v hotelski sobi. Ob sebi imam računalnik, telefon in posteljo. Kaj počnem? Spim in gledam filme. Najbolj hudo je, ker ni nihče okužen. Se bojijo, da bom šel ven? Tudi, če bi bil zdrav, ne bi šel ven. Saj nisem nor. Ne vem, no."

Domači mu pravijo, naj zdrži tudi to. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Da bo ponovno v družbi svoje žene in otrok, bo moral tako počakati še nekaj časa. Dobrodošlo pri vsem tem je, da moderna tehnologija omogoča, da se lahko vidijo vsaj prek telefonskih video klicev. "Zdrži to," mi pravijo.