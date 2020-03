Zoran Dragić v bitki s časom: njegove prošnje neuslišane #video

Sezono je Zoran Dragić začel v Nemčiji pri Ulmu, kjer je trener Jaka Lakovič, nato pa so si ga zaradi dobrih predstav v svojih vrstah zaželeli pri španskem evroligašu Baskonii iz Vitorie, za katerega je igral na devetih tekmah v španskem prvenstvu in v Evroligi.

Zadnjo bi moral odigrati 12. marca v Tel Avivu proti tamkajšnjemu Maccabiju, vendar se je zaradi koronavirusa stanje v hipu spremenilo in elitno evropsko klubsko tekmovanje so za nedoločen čas preložili.

Zoran Dragić in njegovo leto

"S čarterjem smo leteli v Tel Aviv. Ko smo prišli, je liga objavila, da je tekma odpovedana. Isti dan smo se vrnili zvečer ob 19. uri. Od četrtka do ponedeljka sem bil nato doma. V ponedeljek smo šli na test, da so videli, ali je kdo okužen s koronavirusom. Niso pa vsi opravili testa, ker si ga moral plačati. Šele konec tedna sem nato izvedel rezultat. V košarkarskem klubu ni bil nihče pozitiven. Pri nogometu je bila zgodba drugačna. Bilo jih je 15 – trije igralci, sedem trenerjev in pet delavcev. Dobrodošlo je bilo, da smo bili ločeni. Oni na svojem, mi na svojem," je Dragić obrazložil, kako se je začelo koronavirusno obdobje.

Ker je na njegovem območju stanje precej krizno, je zaprt v stanovanje. V tem obdobju je šel le dvakrat v trgovino: "Še vedno vidim ljudi, da so zunaj, a po mojem hodijo le v trgovine in lekarne. Sicer je prazno. Policija preverja, kam si šel. Če nimaš računa ali kakšnega dokazila, dobiš kazen. S hrano se 'borim'. Preden sem šel na pot v Tel Aviv, sem se preselil v stanovanje. Prej sem bil v hotelu. Ob vrnitvi je bila karantena. Nisem imel nobenih ponev in drugih kuhinjskih pripomočkov. Na začetku je bilo težje. Dobrodošlo je bilo, da deluje dostava hrane. V trgovini pa je videti tako, da ti ob prihodu razkužijo voziček, na roke daš rokavice in kupuješ."

Načrt je bil, da se mu pridruži družina, a se je zaradi koronavirusa položaj obrnil

V tem obdobju vzdržuje kondicijo, kot jo le lahko. Omejeno. V navezi je z osebnim trenerjem, s katerim prek videoklica opravlja vaje. Prav tako je dobil nekatera navodila kluba: "Grem v dnevno sobo in naredim vaje. Dobrodošlo je, da je v Španiji tako, da je znotraj kompleksa zaprt prostor, zato lahko kakšne šprinte opraviš tudi tam."

A je Zoran v Španiji sam, brez družine, ki je ostala v Sloveniji. Sicer je bilo v načrtu, da se mu bodo pridružili, potem ko je dobil stanovanje, vendar potovanje njegovih najbližjih v Španijo zaradi koronavirusa ni bilo mogoče. Tako je žena z otrokoma ostala sama v domovini, kamor vleče tudi njega.

Sezono je začel pri Ulmu, kjer je pokazal odlične predstave. Foto: Sportida

"Moram videti, kako priti domov. Iz Španije ne spuščajo. Že dvakrat sem prosil in jim razložil, da je moj položaj drugačen. Vsi imajo tu družine, jaz ne, ker sem prišel sredi sezone. Vse težje je, ker niso prišli k meni. Položaj s koronavirusom se je še poslabšal. Težava je, da je, če bi izpustili igralce, zelo majhna verjetnost, da bi se sezona nadaljevala. Zato nam ne dovolijo. Zlasti ne v Španiji. Drugod so šli tujci večinoma domov, ostali pa so tisti, ki imajo ob sebi družino."

Na prvem mestu je družina, možnost odhoda domov je v četrtek prek Madrida v Ljubljano

Mlajši od bratov Dragić je bil vselej korekten in je upošteval navodila kluba, a je zdaj prišel čas, ko je zanj na prvem mestu družina. Prosil je vodstvo kluba, ali bi lahko šel domov, vendar mu niso dovolili. Letalsko vozovnico je imel kupljeno za soboto, a mu je generalni direktor takrat prižgal rdečo luč.

"Hotel sem domov, ker so izredne razmere. Stanje je takšno, kot da je vojna. Moja žena je sama z majhnima otrokoma in ji je težko. V Španiji je karantena do 11. aprila, potem pa se ne ve, kako bo. Ne vem, kaj bo po tem datumu. Ali bo še karantena ali ne. Gledal sem lete iz Bilbaa. Vse so preklicali. Možnosti, da bi se vrnil, je vse manj. Ena je, da bi v četrtek letel iz Madrida, ker bo čarterski polet za Ljubljano. V Španiji namreč zapirajo vse hotele in Slovenci, ki so na dopustu, bodo imeli tako možnost priti domov. Javil sem se za ta polet. Ne zanima me, kaj bodo rekli v klubu. Do zdaj sem vedno naredil vse korektno, kot so rekli. Povedal bom, da je družina na prvem mestu. Bomo videli, ali bodo sprejeli. Dal sem jim tudi predlog, da bi podpisali aneks in bi bili oboji zaščiteni. Če bi se sezona nadaljevala, da bi se moral v 75 urah vrniti. Če bo v Španiji dobro in varno, potem ne vidim razloga, da se v tem obdobju ne bi mogel vrniti. Če ne bi bilo poletov, bi lahko v tem času prišel tudi z avtom," razlaga Dragić.

Upa, da bo kmalu lahko z družino. Žena je doma sama z dvema otrokoma. Foto: Urban Urbanc/Sportida

Prav tako je bil v navezi s trenerjem, ki pa je lahko odpotoval v Barcelono: "Na to gledajo drugače, ker je ostal v isti državi. Ve, da imam specifičen položaj. Klub ne želi narediti izjeme. Američani v našem klubu imajo ob sebi družine in jim je lažje."

Dragić je vezan na španskega evroligaša le do konca sezone, zato bi v najslabšem primeru, če bi se odločil za četrtkov polet in ga v klubu ne bi odobrili, izgubil tri plače. A tudi te niso zagotovljene, če bodo na koncu odpovedali tekmovanje v Evroligi in španskem prvenstvu, saj bodo klubi najverjetneje gledali, da se je sezona končala z zadnjo odigrano tekmo. In Baskonia jo je odigrala 8. marca.