Prestavitev OI pozdravljajo tudi na KZS: Šport je v teh razmerah daleč od prioritet

Potem ko je Mednarodni olimpijski komite (MOK) tudi uradno potrdil, da je so olimpijske igre v Tokiu prestavljene za eno leto, so se javili tudi pri Košarkarski zvezi Slovenije (KZS). Odločitev tako kot vsi pozdravljajo.

Olimpijskih iger torej ne bo v prvotno načrtovanem terminu, so prestavljene, ne bo jih leta 2020, na sporedu pa ne bodo pozneje kot do poletja 2021. V igri za nastop na olimpijskih igrah v Tokiu sta tudi moška članska košarkarska reprezentanca in moška reprezentanca v košarki 3x3, ki bosta zdaj z zanimanjem čakali nove informacije s sedeža mednarodne košarkarske organizacije o nadaljnjem poteku kvalifikacijskih turnirjev ter preostalih Fibinih reprezentančnih tekmovanj.

''Odločitev japonske vlade in MOK je pričakovana in razumna, saj je glavna skrb v tem trenutku ohraniti zdravje in življenje ljudi po vsem svetu. V takih razmerah res ne bi bilo smiselno in mogoče vztrajati, da bi se olimpijske igre izpeljale v juliju in avgustu letos. Šport je v teh razmerah daleč od prioritet. Se pa na Košarkarski zvezi Slovenije že zdaj veselimo nove košarkarske sezone ter predvsem prihodnjega leta in vseh izzivov, ki nas čakajo v njem," je prestavitev OI komentiral predsednik KZS Matej Erjavec.

Slovenski košarkarji bi na kvalifikacijskem turnirju v Litvi morali nastopiti med 23. in 28. junijem. V lovu na prvo mesto na turnirju, ki vodi v Tokio, bi bili slovenski tekmici zasedbi Angole in Poljske, na istem prizorišču pa bi zaigrale še reprezentance Litve, Venezuele in Južne Koreje. Reprezentanca v košarki 3x3 bi kvalifikacije za nastop na OI v Indiji morala odigrati že pretekli teden. V skupini C bi se morala pomeriti s Francijo, Katarjem, Filipini in Dominikansko republiko. V izločilne dvoboje bi se uvrstili po dve najboljši reprezentanci iz vsake skupine, na olimpijske igre bi potovale tri najboljše reprezentance s turnirja.

