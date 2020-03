Nachbar preživljal enega od najtežjih tednov v življenju

Prekinjena tekmovanja v športu so naplavila na površje kopico vprašanj, na katera marsikdo (še) nima odgovorov. Kaj bo s pogodbami športnikov s klubi? Ali bodo upravičeni do vse plače, če tekmovanja ne bodo izpeljana od konca? Ali bodo morali klubi v resnici izplačati ves znesek? O tej temi in težavah zaradi koronavirusa smo se pogovarjali z Boštjanom Nachbarjem, generalnim direktorjem sindikata ELPA (združenje košarkarjev Evrolige).

Nekdanji slovenski košarkar Boštjan Nachbar je imel v zadnjih dneh, ko je koronavirus sprožil negotovost v svetu, ogromno dela. Kot generalni direktor ELPA je bil nenehno na telefonih. Lige so se namreč po Evropi začasno zaustavile, košarkarji pa imajo ogromno vprašanj o novonastalem položaju.

"Gneča je velika. Prejšnji teden je bil eden od najtežjih v življenju. Pritiski igralcev so bili upravičeni in težki. Predvsem sem se pogovarjal z igralci in jim svetoval. Nekateri imajo družine na drugih koncih sveta. So stvari, večje od košarke. Želeli so priti domov. S psihološkega in čustvenega vidika vse skupaj zelo izčrpa. V soboto sem padel kot ubit. Od ponedeljka do sobote sem bil nenehno na telefonu. Ne pretiravam, da sem z enega telefona hodil na drugega. In to od 8. ure zjutraj do polnoči. Jedel sem, ko sem govoril," je o urniku zadnjih dni povedal Nachbar.

"Večje vprašanje bo postalo, ali bodo klubi sploh lahko plačevali"

Dneve, ki jih kroji koronavirus, preživlja skupaj z družino v Španiji v Sevilli, kjer je njihov dom. Hčerki namreč v Andaluziji že vse od njegovega igranja za tamkajšnji klub obiskujeta šolo. V Španiji je položaj zaradi koronavirusa še hujši kot v Sloveniji, poudarja in ne more verjeti, kako so se ljudje v deželi flamenka še pretekli konec tedna izpostavljali na skupnih zabavah.

Upa, da bosta za košarko z novo sezono prišli boljša ureditev in večja preglednost. Foto: Vid Ponikvar

Misli predvsem na družino, ki se zadržuje v stanovanju, in na košarkarje, ki so se na veliko obračali nanj in na združenje, ker so bili brez odgovorov, kako bo z njihovimi pogodbami, kaj smejo in česa ne. Iskali so pomoč: "To je bil položaj, ki ga še pred tednom nismo mogli pričakovati. Kar naenkrat se preleviš v psihologa. Nepričakovano je bilo vse skupaj."

In koliko so košarkarji sploh zaščiteni pred takšnimi nevšečnostmi, kot je virusno stanje? "V nekaterih pogodbah je zapisana višja sila. Večje vprašanje bo postalo, ali bodo klubi sploh lahko plačevali. Klavzula v pogodbi bo zelo malo pomagala, če klubi ne bodo imeli sredstev. Tudi pri ELPA se bomo borili za vsakega igralca. Če bodo klubi pred stečajem, bo težko karkoli uveljavljati. Ampak to ni težava, ki lahko nastane samo v košarki, temveč tudi v drugih športih," odgovarja.

Odvisno od držav

Nekateri klubi bodo zdajšnjo krizo močno občutili na svojih plečih. Nekateri so odvisni od prodaje vstopnice, televizijskih pravic … O tem, kakšne so njihove obveznosti do posameznikov v teh razmerah, Nachbar pojasnjuje: "Odvisno je od države do države. Klubi imajo pravila. Vedno bolj se bodo naslanjali na nacionalno delovno pravo. Glede na to, da v Evroligi nimamo kolektivne pogodbe, je položaj takšen, da je treba pogledati vsako državo posebej, se glede na to pripraviti in igralcem poskušati zagotoviti čim več. Si pa klubi kakor tudi igralci želijo, da bi bil dogovor korekten za oboje. V Evroligi ni soglasja – 11 klubov, ki nastopa, nima enotnega pravila. Prepričan sem, da bodo klubi, ki imajo proračun že zagotovljen, košarkarjem plačali. Če ne v celoti, vsaj večino. Bodo pa klubi, ki veliko prihodka dobijo od vstopnic, TV-pravic, čutili posledice."

"To je krutost"

Za ves svet in tudi za šport je trenutno stanje težka preizkušnja. Videli smo tudi, kako so prestavili tudi evropsko prvenstvo v nogometu, podobno zgodbo je mogoče pričakovati tudi z olimpijskimi igrami.

Kot poudarja, bi lahko od naslednje sezone naprej pričakovali drugačno ureditev v športu: "Predvsem si osebno želim bolj pregledno, čisto ureditev, četudi to pomeni zmanjševanje proračunov. Da so temelji trdni. Da je nov začetek, zdrav štart, kar zadeva finance. Poskušam gledati s pozitivnega vidika, čeprav se bomo glede na položaj borili za igralce. To je krutost. Šport je odvisen od sponzorjev, gledalcev, pokroviteljev, prodaje dresov … Ko enkrat vse skupaj zastane in se približa ničli, je realno težko pričakovati, da klubi ne bodo imeli takšnega dohodka kot v preteklosti. In tega se igralci morda ne zavedajo dobro. Ne bi rad koga strašil, ampak realno je treba predstaviti položaj, da ne bo potem šokov. To je možnost, ki je danes realna. Upamo, da bodo posledice, ki jih je naredil koronavirus, čim manjše. Klubi ne želijo varčevati, denarja enostavno ni. Vsak v piramidi bo prikrajšan."

"Ne bi rad strašil, ampak položaj je treba predstaviti realno, da ne bo potem šokov." Foto: Urban Urbanc/Sportida

Tudi košarkarji v ligi NBA bi lahko občutili izpad prihodkov, čeprav se njim pri vrtoglavih številkah izpad ne bi poznal toliko. "Lahko pride v veljavo dogovor, da se pogodbe ne izplačajo v celoti, če gre za višjo silo. Lige je suspendirana, prestavljena na nedoločen čas. Do tega trenutka so pogodbe spoštovane. Če se zgodi odpoved lige, bodo dobili plačo do trenutka, ko je bila sezona končana. Morda bo v NBA dosežen sporazum, vem pa, da je združenje igralcev Evrolige že opozorilo košarkarje, da bodo plače odpovedane, če bodo odpovedane lige," pa je onstran luže še pokukal Nachbar.