Goran Dragić in Gašper Vidmar sta bila del slovenske reprezentance, ki je leta 2017 osvojila evropsko prvenstvo. Foto: Vid Ponikvar

Eden od pomembnih članov slovenske košarkarske reprezentance, ki je leta 2017 osvojila zlato medaljo na EuroBasketu, Gašper Vidmar se je vrnil iz Italije, potem ko so v klubu iz Benetk prekinili vse dejavnosti. Čeprav je zaradi koronavirusa položaj neprijeten, pa bo imel v kratkem razlog za veselje. Postal bo namreč očka. Poleti reprezentanca? Vse je odvisno od njegovega kolena.

"Zaprt sem z nosečo ženo. Tri dni je čez rok. Zoprn čas," so bile uvodne besede Gašperja Vidmarja na vprašanje, kako je kaj.

Bojazni pred koronavirusom zaradi nosečnosti ne čutita, a je previdnost na prvem mestu, poudarja bodoči novopečeni očka: "Ni bilo preplaha. Upoštevala sva navodila. Ona je morala na test za koronavirus, da so vse izključili. Hvala bogu, da je vse v redu. Sicer je bila pred tem veliko z mano v Italiji, zadnji mesec pa doma v Sloveniji."

Pred dnevi se je tudi sam vrnil v domovino, saj so v njegovem klubu Umana Reyer Venezia odpovedali nadaljnje treninge: "Pred šestimi dnevi smo nehali trenirati. Zdaj so vse odpovedali. Do 23. marca zagotovo ne grem nazaj, morda pa se bo vse skupaj še zavleklo. Imamo program, kako naj treniramo doma. Ni preprosto, ampak tako je. Kljub vsemu moramo biti dejavni, saj čakamo, kdaj nas bodo poklicali nazaj."

"Od kluba smo dobili navodila, da ne smemo hoditi v nobene restavracije ..."

Preplaha v Benetkah ni čutil, niti med soigralci. Držali so se pravil, ki jim jih je dodelilo klubsko vodstvo: "Nihče ni poznal nikogar, ki bi zbolel za virusom, zato ni bilo nobenega preplaha. Prej smo morali biti vseskozi v stanovanju. Od kluba smo dobili navodila, da ne smemo hoditi v nobene restavracije. Sicer je v Italiji kar preplah. Ko si v stanovanju, ga ne občutiš. Kar sem opazil, je bilo to, da so bile police v trgovini prazne. Drugače težko kaj rečem."

Gašper bo kmalu postal očka. Foto: Žiga Zupan/ Sportida

Zlati reprezentant z EuroBasketa pa ima ob koronavirusu še druge nevšečnosti. Težave s kolenom ga bremenijo že lep čas. Da bi sezono lahko pripeljal do konca, se je odločil za protibolečinsko injekcijo: "Preventivno, da bo koleno lažje teklo. Da ne bo hrustalo. Ko počivam deset dni, je v redu. Sicer pa je bolečina nenehno prisotna. Tudi za glavo je po določenem času to naporno. Da te nenehno nekaj zafrkava."

Koleno bo imelo glavno besedo

Prav zaradi težav s kolenom ga nismo videli na delu na zadnji reprezentančni akciji, v kateri je Slovenija v sklopu kvalifikacij za evropsko prvenstvo izgubila proti Madžarski in premagala Avstrijo. Naslednjo reprezentančno akcijo za Slovenijo predstavljajo kvalifikacije za olimpijske igre, če jih bodo zaradi težav s koronavirusom sploh lahko izvedli.

Pri igranju ima težave s kolenom. Upa, da jih ne bo poleti, ko naj bi se Slovenija pomerila v kvalifikacijah za olimpijske igre. Foto: Žiga Zupan/Sportida

A tudi v primeru, da se bo z virusom vse poleglo, še ni jasno, ali bo lahko pomagal izbrani vrsti ali ne. Vendarle je vse odvisno od njegovega kolena.

"Po sezoni bom opravil pregled z magnetno resonanco. Ko se bodo stvari umirile. Potem bomo videli, ali se da kaj urediti s kolenom. Morda kaj pobrusiti. Bomo videli. Je pa od kolena odvisno, ali bom lahko zaigral za reprezentanco ali ne," je še dodal Vidmar.