Dončić ne bo imel časa za reprezentanco?

V obdobju velike negotovosti je v ZDA s svojim zapisom veliko prahu dvignil uveljavljeni in predvsem informativno večinoma zelo verodostojni analitik Adrian Wojnarowski. "Liga NBA bi se lahko v najboljšem primeru vrnila v drugi polovici junija," je zapisal v članku za ESPN.

Častni zlati slovenski kapetan Goran Dragić je na spletnih družbenih omrežjih objavil všečen posnetek, v katerem je dokazal, da mu tudi nogometne veščine še zdaleč niso tuje. V morju odzivov se je oglasil tudi trenutno najbolj vroč slovenski nogometaš Josip Iličić. "Bom pa jaz organizator igre," je zapisal priljubljeni Jojo, ki ga je Uefa po štirih golih na eni tekmi lige prvakov nazadnje izbrala za igralca tedna.

Športniki te dni prekinitev tekmovanj večinoma izkoriščajo za individualne treninge, ob tem pa množično delijo pozive k akciji #ostanidoma. Vodstva lig medtem razmišljajo o različnih scenarijih, kdaj bi se tekmovanja lahko nadaljevala. Pri tem jim največ težav povzroča velika negotovost, saj je glavnina teorij o nadaljnjem razpletu krize zaradi novega koronavirusa povezana s predvidevanji brez pravih predhodnih izkušenj.

Tudi vodilni možje severnoameriške lige NBA z vodstvi klubov te dni razpravljajo o različnih scenarijih. "Vsaj 30 dni," je v prvem odzivu že pretekli teden dejal komisar lige Adam Silver. A zdi se, da bi lahko severnoameriški koši samevali še krepko dlje. Na takšen scenarij namiguje tudi eden najbolj priznanih ameriških športnih novinarjev in uveljavljeni "NBA insajder" Adrian Wojnarowski. Po njegovih besedah, objavljenih v članku na spletni strani ESPN, ima vodstvo trenutno po najboljšem možnem scenariju v načrtu pozno junijsko vrnitev tekmovanja.

"Obstaja tudi možnost povsem izgubljene sezone, saj strokovnjaki opozarjajo na počasen ameriški odziv, da spustijo krivuljo koronavirusa in omogočijo bolj dostopna testiranja," je zapisal Wojnarowski in dodal, da klubi do sedaj še niso prejeli informacij o morebitnem nadaljevanju lige. Vseeno pa naj bi dobili navodila, naj raziščejo možnost igranja v manjših dvoranah. Tudi če bo v drugi polovici junija liga oživela, bi tekme potekale brez gledalcev, morda kar v trenažnih dvoranah.

Foto: Reuters

Po teh grobih ocenah bi se liga NBA, ki bo zabeležila tudi visoke finančne izgube, posledično s končnico zajedla globoko v avgust. Praznih rok bi po tem scenariju ostale reprezentance z NBA zvezdniki, ki si poleti obetajo nastop na olimpijskih igrah (24. 7.-9. 8.) ali vsaj v junijskih olimpijskih kvalifikacijah. FIBA je sicer do nadaljnjega prekinila vsa tekmovanja, vprašanja poletnih reprezentančnih aktivnosti pa se še ni dotaknila.

Spomnimo, Slovenija bi morala ob koncu junija (23.-28. 6.) nastopiti na kvalifikacijskem turnirju v Kaunasu. To je tudi trenutek, ko bi se prvič po finalu EuroBasketa 2017 v Carigradu v reprezentančnem dresu predstavil Luka Dončić. Pri Košarkarski zvezi Slovenije ob tem načrtujejo tudi vsaj dve predhodni pripravljalni tekmi v Stožicah (tekmeca naj bi bila Slovenija in Hrvaška). Toda … Tovrstnih "toda" bo v prihodnjih tednih še veliko. Tudi v športu, čeprav je ta seveda drugotnega pomena.