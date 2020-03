"Kot že veste, smo - kot odziv na pandemijo koronavirusa - začasno prekinili sezono. Odločili smo se za varovanje zdravja ter dobrega počutja navijačev, igralcev in vseh, ki so povezani z našo igro in širšim občinstvom. Ta premor bo trajal vsaj 30 dni. Sezono nameravamo nadaljevati, ko in če okolje postane varno za vse udeležence," je v uradnem dopisu zapisal komisar lige NBA Adam Silver ter napovedal nadaljnje usklajevaje s strokovnjaki za nalezljive bolezni in javno zdravje.

Ko je pozneje pojasnil za TNT, je v komunikaciji z vsemi klubi naletel na veliko enotnosti. "Vemo premalo, da bi karkoli napovedovali. Jasno je le, da bo liga mirovala vsaj 30 dni. O tem, ali bodo nato tekme odigrane pred praznimi tribunami, pa je še prezgodaj govoriti," je dejal Silver.

Večina klubov bi do konca rednega dela morala odigrati še 17 ali 18 tekem.

Statistika slovenskih košarkarjev

Foto: Getty Images Luka Dončić



Tekme: 54

Minute: 33,3

Točke: 28,7

Skoki: 9,3

Foto: Guliver/Getty Images Goran Dragić



Tekme: 54

Minute: 28,4

Točke: 16,1

Skoki: 3,1

Foto: Getty Images Vlatko Čančar



Tekme: 14

Minute: 3,2

Točke: 1,1

Skoki: 0,8

