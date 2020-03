Zboleli košarkar: Upam, da bo moja zgodba opozorilo #video

Včeraj so do preklica prekinili vsa tekmovanja v košarkarski ligi NBA. Razlog za to je bila diagnosticirana bolezen covid-19 pri Rudyju Gobertu. Mnogi so bili zgroženi, ko se je pred tem na novinarski konferenci delal norca iz koronavirusa in se nalašč dotaknil vseh mikrofonov, ki so bili na mizi. Košarkar Utah Jazz se je za svoje nespametno dejanje opravičil in pokesal.

Na družbenih omrežjih se je pojavil posnetek, na katerem se Gobert na eni izmed novinarskih konferenc norčuje iz ukrepov proti koronavirusu in se dotakne vseh mikrofonov. No, 48 ur za tem je zbolel za koronavirusom. Mnogi in tudi sam Gobert to vidijo kot opozorilo vsem preostalim in predvidevajo, da se bo ta posnetek predvajal še desetletja.

"Upam, da bo moja zgodba opozorilo in da bodo na podlagi tega to vsi jemali resneje." Foto: Gulliver/Getty Images

Sedemindvajsetletni košarkar je na svojem profilu na Twitterju zapisal obsežno sporočilo. V prvi vrsti se je javno opravičil vsem ljudem, ki jih je morda ogrozil. Dejal je, da je bilo njegovo dejanje nepremišljeno in da za to ni opravičila.

"Upam, da bo moja zgodba opozorilo in da bodo na podlagi tega to vsi jemali resneje. Naredil bom vse, kar je v moji moči, ter s svojimi izkušnjami izobraževal preostale in preprečeval virus. Sem v zelo dobri oskrbi in opomogel si bom. Še enkrat hvala za vso podporo. Vse pozivam, naj ostanejo na varnem in zdravi," je zapisal francoski košarkar.

Včeraj so potrdili, da je s koronavirusom okužen tudi Gobertov ameriški soigralec Donovan Mitchell.