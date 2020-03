Tudi košarkarska zveza prekinja ligaška tekmovanja

Iz Košarkarske zveze Slovenije so sporočili, da na pobudo zdravstvene komisije Košarkarske zveze Slovenije z današnjim dnem do nadaljnjega prekinejo vsa ligaška tekmovanja pod okriljem zveze. Ponoči so zaradi prvega primera koronavirsa v ligi NBA za nedoločen čas prekinili tudi najmočnejšo košarkarsko ligo.

Ligaška tekmovanja se bodo nadaljevala, ko bodo pristojni državni organi presodili, da obstajajo pogoji za ponovno zbiranje oseb na javnih prireditvah v zaprtih prostorih.

"V času prekinitve tekmovanj bo delovanje Košarkarske zveze Slovenije na preostalih področjih potekalo nemoteno, sočasno pa bomo budno spremljali dogajanje in odločitve pristojnih organov. Po zaključku veljavnosti Odredbe o prepovedi zbiranja v zaprtih prostorih se bomo nemudoma odzvali in pripravili vse potrebno za nadaljevanje in zaključek tekmovalne sezone 2019/2020," so še sporočili iz KZS.

❗❗❗Prekinitev ligaških tekmovanj pod okriljem KZS ❗❗❗

Na pobudo Zdravstvene komisije Košarkarske zveze Slovenije, je KZS sprejela odločitev, da se od 12. 3. 2020 do daljnega prekinejo vsa ligaška tekmovanja pod okriljem Zveze.

Več: https://t.co/AK6mLrzuOd pic.twitter.com/2SOcQWlgms — Košarkarska zveza SIovenije (@kzs_si) March 12, 2020

Preberite še: