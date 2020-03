Šok v ligi NBA! Gobert pozitiven na koronavirus, Dončić blestel proti Denverju, sezona se prekinja. #video

Kot prvi izmed slovenskih košarkarskih legionarjev v ligi NBA je v noči na četrtek nastopil Goran Dragić. Na domačem igrišču je pričakal Charlotte Hornets. To je bil spopad četrte in desete ekipe vzhodne konference, Miami je veljal za favorita in si že v uvodni četrtini priigral visoko prednost. Dišalo je po prepričljivi zmagi, a je sledila ena (naj)slabših četrtin Vročice v zadnjem obdobju. Miami je drugo četrtino po katastrofalni predstavi izgubil z 11:37 in hitro zapravil prednost. V drugem polčasu ni več našel načina, kako ujeti goste. Nekdanji kapetan slovenske reprezentance je dvoboj ob skromnem metu iz igre (1/9) končal pri treh točkah.

Zvezdnik Utaha pozitiven na koronavirus

Ljubitelji košarke bodo morali do nadaljnjega pozabiti na dvoboje lige NBA. Vodstvo tekmovanja je do nadaljnjega prekinilo z dejavnostmi. Sprva je še razmišljalo o možnosti, da bi zaradi strahu pred širitvijo izbruha koronavirusa, ki se je smrt tudi v Severni Ameriki, obračuni v ligi NBA potekali pred praznimi dvoranami, ko pa je iz Oklahome Cityja prišla potrjena novica o tem, da je Rudy Gobert pozitiven na koronavirus, je bila takoj sprejeta odločitev o prekinitvi sezone. Suspenz bo stopil v veljavo v noči na petek.

O tem, da bi se lahko v ligi NBA pripetil črni scenarij in nadaljevalo sosledje številnih odpovedi vrhunskih športnih prireditev, ki jih v zadnjih dneh ne manjka po vsem svetu, se je dalo slutiti že po nenavadnem poteku dogodoku na dvoboju med Oklahoma City Thunder in Utah Jazz. Ta je odpadel, prireditelji pa niso gledalcem sporočili pravega razloga.

Čeprav so se košarkarji v dvorani Chesapeake Energy Arena ogrevali in jih je od začetka tekme delilo le nekaj minut, so sodniki po posvetu z domačim klubskim zdravnikom in obema trenerjema poslali igralce v slačilnico. Gledalci so še vztrajali na tribunah, saj so mislili, da se bo tekma vseeno začela. V dvorani je potekal šov program, ki ga ponavadi spremljajo med polčasoma, nato pa so prejeli obvestilo, da je dvoboj prestavljen in morajo zapustiti dvorano.

Velika neumnost Goberta

Nato se je pozornost javnosti usmerila na Rudyja Goberta. Francoski center, velik specialist za obrambno igro in eden nosilcev igre Utah Jazz, je bil vprašljiv za dvoboj zaradi bolezni. Športni svet se je bal, da je zbolel za koronavirusom.

Zle slutnje so se uresničile. Za nameček se je to zgodilo le nekaj dni po tem, ko se je francoski orjak v ponedeljek na druženju s predstavniki sedme sile, ko je bilo ravno govora o koronavirusu, brezobzirno dotaknil vseh novinarskih mikrofonov in snemalnikov.

As part of the Jazz’s COVID-19 response, shootaround availability was done in the ZBBC media room today rather than on the court. As Rudy Gobert got finished discussing the situation, he stood up, leaned over and made it a point to touch every mic and recorder in front of him. 😂 — Eric Walden (@tribjazz) March 9, 2020

Zaradi bolezni je bil za tekmo v Oklahoma Cityju vprašljiv tudi Emmanuel Mudiay. Obe ekipi sta ostali v karanteni, slačilnicah dvorane v Oklahoma Cityju, Gobert pa je na dan tekme opravil le strelski trening, zvečer pa je ostal v hotelu in tako ni prestopil prag dvorane.