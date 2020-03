Nova poškodba Luke Dončića

Luka Dončić je zaradi težav s poškodbami v tej sezoni izpustil 13 tekem. Večino zaradi zvina gležnja na levi in desni nogi, nazadnje pa zaradi poškodbe palca na levi roki, ki jo je staknil proti San Antonio Spurs.

Prav teksaški tekmec bo naslednji nasprotnik Dallasa, a v vrstah zadnjega morda ne bodo mogli računati na slovenskega košarkarja.

Mavs confirm that it's Doncic's right wrist that is sprained. His left thumb sprain hasn't been part of the injury list for several days.