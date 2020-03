Vroči Dončić prejemal udarce v glavo, zrežiral šov, ki pa je imel napako #video

V izjemno napeti tekmi med Indiana Pacers in Dallas Mavericks so krajši konec potegnili Luka Dončić in soigralci. Slovenski košarkar, ki je prejel kar nekaj udarcev, je bil prvi strelec tekme, a to ni bilo dovolj za zmago Dallasa. Luka je na koncu z dvema trojkama skušal izsiliti podaljšek, a bil pri tem neuspešen. Goran Dragić se je veselil zmage na gostovanju pri Washingtonu. Derbi zahoda je pripadel Los Angeles Lakers na čelu z LeBronom Jamesom.

Za Luko Dončića je bila noč na ponedeljek izjemno naporna. Ne le zato, ker je igral 36 minut, temveč zaradi fizične igre košarkarjev Indiane, ki so jo vršili nad njim. Sicer pa se je sprva sam spravil v nekoliko težji položaj, potem ko je v dobrih štirih minutah prve četrtine prejel že drugo osebno napako. Trener Rick Carlisle ga je za nekaj časa posadil na klop, ob povratku pa se je slovenski košarkarski biser razigral.

V prvi četrtini je bil pri 12 točkah, zato pa ni imel veliko asistenc, saj njegovi soigralci niso bili pri metu. Izjema je bil Tim Hardaway jr., ki je bil s 30 točkami drugi strelec Mavericks. Povsem hladen je bil tokrat Kristaps Porzingis - iz 17 poskusov iz igre je zadel le tri koše.

Edmond Sumner just yeeted himself at Luka pic.twitter.com/4johiSdFgK — Nick Angstadt (@NickVanExit) March 8, 2020

Gostje so čvrsto odigrali na gostovanju pri Dallasu in najbolj je to na sebi občutil prav Dončić. V drugi četrtini je s strani Edmonda Summerja prejel grd udarec s kolenom v glavo. Občutil je tudi roko Victorja Oladipa, glavo Mylesa Tunnerja …

Luka je zablestel v tretji četrtini, v kateri je dosegel kar 16 od skupno 36 točk. V središču pozornosti je bil tudi v zadnji četrtini, ko je v pičlih dvanajstih sekundah izsilil tri osebne napake T. J. Warrena, ki je moral zaradi šestih predčasno na klop. Navijače je prav tako navdušil ob zadeti trojki, ko je bil nad njim storjen še prekšek. Z dodatnim prostim metom je v enem napadu dosegel štiri točke.

Dallas je nasploh prvič povedel v zadnji četrtini, ko je Justin Jackson zadel trojko za 94:93. Ob vodstvu s petimi točkami (109:104), ko je enega od dveh prostih metov zadel Dončić - v zadnji četrtini le tri točke -, je bilo videti, da je prišel čas za domačine, a so gostje hitro našli odgovor. Zlasti Oladipo, ki je zadel šest točk za vodstvo s 112:109 in še udaril našega košarkarja v glavo.

Prav Luka je bil na koncu tisti, ki je skušal izsiliti podaljšek, vendar oba njegova poskusa za tri točke nista našla želenega cilja. Šov slovenskega košarkarja, ki se je ob 36 točkah pohvalil še z desetimi skoki in osmimi asistencami (dve sta mu zmanjkali do novega trojnega dvojčka), se je tako končal z napako.

Luka Doňcić : 36 points on 13-26 shooting, 4-13 from 3, 6-10 from the FT line, 10 rebounds & 8 assists in 36 minutes (Missed 2 potential game-tying 3's as time expired) pic.twitter.com/l3sQb9xKmi — Lee Harvey (@MusikFan4Life) March 9, 2020

V vrstah zmagovalne ekipe je bil najboljši posameznik z 20 točkami, 17 skoki in šestimi asistencami Litovec Domantas Sabonis. In z njim bo morda Luka bil letos prav posebno bitko. Če bosta oba del izbranih vrst v kvalifikacijah za olimpijske igre, bi se utegnili ti dve reprezentanci udariti za vozovnico za Tokio, kamor bo iz skupine v Litvi odpotovala le ena ekipa.

Dragić spremljal, kako je Adebayo popeljal Miami do zmage

Zato pa se je zmage veselil Goran Dragić. Z Miami Heat je gostoval pri Washington Wizzards. Vročica je imela praktično vseskozi nadzor nad igro. Krizen je bil le vhod v zadnjo četrtino, ko so domači pobegnili na osem točk prednosti (83:75), a je imel Bam Adebayo v glavi zapisan drugačen scenarij. V zadnjih 12 minutah je dosegel enajst točk in v statistiko vpisal še pet asistenc, kar je na koncu znašalo za 27 točk, 14 skokov in šest asistenc.

Goran Dragić se je veselil zmage na gostovanju v glavnem mestu ZDA. Foto: Reuters

Gogi je tekmo končal pri enajstih točkah, njegov met iz igre pa ni bil takšen, na katerega bi bil ponosen, saj je zadel le tri koše iz igre iz desetih poskusov. Za razliko od Dončića je imel na koncu razlog za veselje, saj je Miami vknjižil 41. zmago in za tretjim Bostonom na vzhodu zaostaja le za zmago.

Za kratek čas se je v vrste Heat naselil tudi strah, potem ko je prvi mož ekipe Jimmy Butler v tretji četrtini zaključil s tekmo, saj ima težave z gležnjem. Po koncu tekme je trener Eric Spoelstra pomiril navijače Miamija, da ni nič hujšega in da pregled z magnetno resonanco ne bo potreben.

Derbi večera je bil v Los Angelesu, kjer so se v mestnem obračunu pomerili Lakers in Clippers. Osrednja zvezdnika tokratnih gostiteljev Anthony Davis in LeBron James sta bila osrednja junaka zmage s 112:103, potem ko sta dosegla 58 od skupno 112 točk Lakers in na kolena spravila Kawhija Leonarda (27 točk) in njegovo ekipo.

Liga NBA, 8. marec:

Brooklyn Nets : Chicago Bulls 110:107

Dinwiddie 24, Harris in LeVert 23; Porter jr. 23



Los Angeles Clippers : Los Angeles Lakers 103:112

George 31, Leonard 27; Davis 30, James 28, 9 asis., 7 sk., Bradley 24



Minnesota Timberwolves : New Orleans Pelicans 107:120

Beasley 21; Holiday 37, 9 sk., 8 as., Williamson 23;



Boston Celtics : Oklahoma City Thunder 104:105

Hayward 24; Paul 28, Schröder 27



Phoenix Suns : Milwaukee Bucks 140:131

Booker 36, Rubio 25, 13 sk., 13 as., Baynes 24; Middleton 39, Bledsoe 28



Dallas Mavericks : Indiana Pacers 109:112

Dončić 36, 10 sk., 8 as. v 36 min., Hardaway jr. 30; Sabonis 20, 17 sk.



Houston Rockets : Orlando Magic 106:126

Westbrook 24, Harden 23; Augustin 24, Gordon 19



Washington Wizards : Miami Heat 89:100

Napier 27, Bertans 25; Adebayo 27, 14 sk., Robinson 23, Dragić 11, 4 sk., 3 as. v 23 min.



New York Knicks : Detroit Pistons 96:84

Randle 22, Payton 16; Wood 22



Cleveland Cavaliers : San Antonio Spurs 132:129 /po podaljšku/

DRummond 28, 17 sk., Sexton 26; DeRozan 25



Sacramento Kings – Toronto Raptors

Lestvica