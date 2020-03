Luka Dončić se je pritoževal, Dallasu ni v ponos #video

Podatek, da so košarkarji Dallas Mavericks v tej sezoni izgubili 13 tekem in dobili le tri, ki so bile ob koncu povsem izenačene, ni spodbuden za končnico. Luka Dončić je imel na zadnji tekmi še dodatne težave, potem ko je večkrat prejel udarec, a ni dobil zadoščenja pri sodnikih.

Zanimiva je informacija, da so košarkarji Dallas Mavericks bolj uspešni na gostovanjih kot v domači dvorani. Razmerje zmag in porazov na tujem terenu je 21 : 11, doma pa so pri 18 zmagah in 15 porazih.

Novega so jim zadali košarkarji Indiana Pacers, ki so bili v končnici bolj zbrani (112:109). Dallas je izgubil že 13 tekem in dobil le tri, v katerih sta ekipi v zadnjo minuto vstopili z vsega točko razlike.

Vrhunci igre Luke Dončića





"Ko izgubiš tekmo v zaključku, lahko najdeš veliko razlogov in izgovorov. Mislim, da nismo takšni. Vse skupaj moramo gledati objektivno, videti, kaj lahko naredimo bolje, in potem to tudi izvedemo," je dejal trener Dallasa Rick Carlisle.

Dončić se sprašuje, ali ima prav

Košarkarji Dallasa proti Indiani v zadnjih 3:14 niso dosegli točke, v zadnjih 4:40 pa niso zadeli niti enega meta iz igre. Tudi Luka Dončić je na koncu grešil. Njegova meta za tri točke za izenačenje za morebiten podaljšek nista našla želenega cilja.

Luka Dončić je proti Indiani prejel kar tri močne udarce v glavo. Foto: Reuters

Sicer pa je bil s 36 točkami najboljši strelec, a si bo dvoboj zapomnil tudi po udarcih, ki jih je prejel. Trikrat so ga namreč zadeli v obraz, enkrat celo s kolenom. "Mislim, da bi morali vsakič ob udarcu v obraz sodniki pogledati, ali je bil prekršek storjen namerno ali ne. Ali imam prav," se je spraševal Dončić in nadaljeval: "Kot sem rekel, trikrat sem dobil udarec v glavo in dva sploh nista bila dosojena kot prekršek. Enkrat sem dobil udarec s kolenom. Ne vem …"

Čeprav trener ne želi iskati izgovorov, kar zadeva zaključke, pa je Teksašanom v bran dejstvo, da sta osrednja nosilca mlada. Dončić je star 21 let, Kristaps Porzingis 24. Prav postavljanje obeh v ospredje je Dallasov kapital za prihodnost. In zato morebitne slabše večere vzamejo vodilni v zakup, saj se zavedajo, da je pridobivanje izkušenj pomembno za v prihodnje. Nekako je namreč mogoče slutiti, da bo Dallas v prihodnjih sezonah konkretneje zavihal rokave za morebiten pohod do drugega naslova prvaka lige NBA, ki ga je osvojil leta 2011. In takrat bodo končnice ključnega pomena.