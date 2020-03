Iz nogometnega zvezdnika Reala se zaradi Luke Dončića norčuje ves svet

Jabolko ne pade daleč od drevesa. Poglejte, kaj počne Thiago Messi.

Verjetno je malo tekem mlajših selekcij, če sploh kakšna, ki bi požele toliko pozornosti, kot je v zadnjem času, odkar v njenih vrstah igra Thiago Messi, mlada ekipa Barcelone. Sin šestkratnega dobitnika zlate žoge Lionela Messija, ki igra v mladih selekcijah Barcelone, sloviti La Masii, v kateri se je kalil tudi njegov sloviti oče, je v njenih vrstah debitiral pred približno mesecem dni in takoj zadel.

Zadel, in sicer kar dvakrat, je tudi pred dnevi, ko je s soigralci z 9:2 premagal nasprotnike. Tisti, ki so spremljali obračun, pravijo, da predvsem po zaslugi najstarejšega sina slovitega Messija, Thiaga, ki pri sedmih letih s številko 10 na hrbtu, ki jo pri članih seveda nosi njegov oče, že kaže, da utegne biti sijajen nogometaš. Thiago je na tekmi, ki so jo z zanimanjem pospremili številni španski mediji, namreč navduševal in z nekaj potezami spomnil na to, da jabolko včasih res ne pade daleč od drevesa.

Neverjetni prizori iz Egipta, kjer je debitiral 75-letni nogometaš

Pisali smo o Japoncu Kazujošiju Miuri, ki s 52 leti še vedno igra nogomet v drugi japonski ligi. Pisali smo tudi o egipčanskem vratarju Essamu El-Hadaryju, ki je na svetovnem prvenstvu 2018 v Rusiji nastopil, čeprav je imel že 45 let. Toda oba sta prava mladca v primerjavi z možakarjem, ki pozornost nogometnega sveta zbuja v teh dneh.

Tudi on je Egipčan, ime mu je Ezzeldin Bahader, tako Miuri kot El-Hadaryju pa bi bil lahko oče. In kaj je uspelo temu dedku, ki ima že štiri vnuke? Zaigral je na nogometni tekmi tretje egipčanske lige in takoj ob debiju zadel. Nič čudnega, če možakar ne bi imel 75 let! Seveda je postal najstarejši nogometaš vseh časov, a bo moral za vpis v Guinessovo knjigo rekordov zaigrati še vsaj na eni tekmi, kot velevajo pravila tega almanaha rekordnih dosežkov, ki izhaja že od leta 1995.

Kar je pri zgodbi tega vitalnega dedka najbolj neverjetno, pa je to, da je pri 75 letih sploh prvič zaigral na pravi nogometni tekmi. Nad nogometom se je navduševal vse od majhnih nog, ko je z žogo tekal po ulicah Kaira, a vse do zdaj ni dobil priložnosti za debitantski nastop, čeprav je prošnjo naslovil na številne klube. Do prejšnjega tedna je čakal priložnosti, potem pa so njegovi prošnji ugodili pri klubu zanimivega imena, 6 Oktober.

"Dobro za egipčanski nogomet je, da bomo dobili nogometaša, ki se bo vpisal v Guinessovo knjigo rekordov. Ponosni smo na to, da je naš član," je ob tem povedal trener omenjenega kluba Ahmed Abdel Ghany.

75-year-old Ezzeldin Bahadur scored on his debut and only needs to play one more game to become the oldest player ever! 😱👴 pic.twitter.com/qMYjTU6f6m — Soccer AM (@SoccerAM) March 9, 2020

Nesrečni Poljak je med tekmo nokavtiral kar samega sebe

Dogodek sicer ni najbolj svež, a je po spletu zaokrožil prejšnji teden, glavni junak posnetka, ki vas bo nasmejal, pa je kapetan poljskega prvoligaša Wisle Plocka Bartlomiej Sielewski. Poglejte, kaj je 35-letnemu izkušenemu nogometašu, ki barve Wisle brani že več kot desetletje, uspelo.

Pri eni izmed akcij je v nasprotnikovem kazenskem prostoru želel priti do strela. No, saj tudi je prišel, a na njegovo žalost ni zadel žoge, ampak svojo glavo in nokavtiral samega sebe. Nič čudnega, da igra v obrambi in ne v napadu. Če bi bilo obratno, bi bil verjetno precej pogosto na obisku pri zobozdravniku ...

Nemški vratar je na eni tekmi obranil kar pet enajstmetrovk

Nemški četrtoligaš Saarbrücken je prišel do enega največjih uspehov v svoji zgodovini in se prejšnji teden uvrstil v polfinale nemškega pokala, potem ko je v četrtfinalu po enajstmetrovkah izločil prvoligaša Fortuno iz Dusseldorfa. Če kdaj, potem najboljšega posameznika tekme ni bilo težko izbrati tokrat. V tekmi, ki se je po rednem delu in podaljških končala z izidom 1:1, Saarbrücken pa je napredoval, potem ko je pri enajstmetrovkah zmagal s 7:6, je namreč blestel domači vratar Daniel Batz.

Devetindvajsetletnemu vratarju je namreč uspelo nekaj, kar v zgodovini tega tekmovanja, odkar v njem vodijo podrobno statistiko, ni uspelo nikomur. Na eni tekmi je obranil kar pet enajstmetrovk. Eno v rednem delu tekme, štiri pa pri izvajanju enajstmetrovk. Poglejte, kako mu je uspelo.

Daniel Batz. The man. The myth. The legend.



5 (FIVE) penalties saved in one cup tie. You've never seen the like 🐐#FCSF95 pic.twitter.com/wI6KsIQeR2 — The DFB-Pokal (@DFBPokal_EN) March 3, 2020

Rojstnodnevna torta za branilca PSG, ki vas bo nasmejala

Prejšnji teden je 27. rojstni dan praznoval španski branilec francoskega prvaka PSG Juan Bernat. Na nekdanjega nogometaša Bayerna Münchna in Valencie, ki je v Pariz prišel pred letom in pol, v garderobi bogatega pariškega nogometnega kluba ob osebnem prazniku niso pozabili niti njegovi soigralci in zanj pripravili prav posebno torto.

Morda zato, ker so se spomnili v zadnjem hipu, morda zaradi tega, ker so se želeli z njim pošaliti, a pri "izdelavi" torte so improvizirali, to pa storili na precej enostaven način. In očitno uspeli. Bernata so pošteno nasmejali, z videom, ki se je hitro pojavil na spletu, pa v smeh spravili še številne nogometne navdušence z vsega sveta. Poglejte, zakaj.

The Bayern players with that birthday cake for Juan Bernat. 😂😂 pic.twitter.com/BpqBUiaYoH — Football Tweet (@Football__Tweet) March 3, 2020

Tekma, ob kateri so se naježili nogometni romantiki

Prejšnji teden je bila v Bogoti v Kolumbiji na sporedu prijateljska tekma, ob kateri je bilo toplo pri srcu številnim nogometnim romantikom. Udarili sta se ekipi legend Barcelone in Kolumbije. Imena, kot so Hristo Stoičkov, Rivaldo, Carles Puyol, Vitor Baia, Juliano Belletti, Javier Saviola in še nekateri na eni strani, na drugi pa Carlos Valderrama, Rene Higuita, Ivan Cordoba, Farid Mondragon in še nekateri legendarni nekdanji kolumbijski nogometaši.

Ni kaj, pogled na igrišče je poskrbel, da se je naježil marsikateri nogometni navijač, ki je lahko užival v mojstrovinah legend svetovnega nogometa. In kakšen je bil na koncu rezultat? Prijateljskih 1:1, kot se spodobi. Za Barcelono je po podaji Stoičkovega zadel Saviola, ki je barve katalonskega nogometnega velikana branil med letoma 2001 in 2007, za domače pa nekdanji dolgoletni kolumbijski reprezentant, ki je vso kariero prebil v Južni Ameriki, vezist Giovanni Hernandez.

Oglejte si nekaj utrinkov s prijateljske tekme za nogometne sladokusce:

BARÇA LEGENDS HIGHLIGHTS | Two goals from Javier Saviola and strikes from @julianobelletti and Santi Ezquerro pic.twitter.com/cqNQettLCK — FC Barcelona (@FCBarcelona) March 3, 2020

Izvajanje kota, kot ga še niste videli

Bayern je v odlični formi. Nanizal je kar šest zmag v vseh tekmovanjih in zabeležil kar deset zmag v zadnjih enajstih tekmah, ki jih je odigral. Z odličnim nizom so Bavarci nadaljevali tudi prejšnji teden. V nedeljo so v prvenstvu premagali Augsburg z 2:0 in povišali prednost na vrhu lestvice na štiri točke pred najbližjim zasledovalcem, v torek pa so se z zmago z 1:0 nad velikim tekmecem Schalkejem uvrstili v polfinale pokalnega tekmovanja.

Prav na tem derbiju v Gelsenkirchnu pa je eden glavnih zvezdnikov Bayerna, ki za Bavarce igra že več kot desetletje in je z njimi osvojil vse, kar se je osvojiti dalo, Thomas Müller, poskrbel za akcijo, ob kateri je pošteno nasmejal. Očitno tudi svoje delodajalce, ki so se na Twitterju odločili deliti akcijo, ki mu je "uspela". "Thomas Müller – mož številnih talentov. Samo za izvajanje kotov ne," so zapisali na Twitter računu nemškega nogometnega pokala in delili video kota, ki ga je izkušeni vezist izvajal. Oziroma ga ni uspel izvesti, če smo povsem pošteni … Poglejte, kaj se je zgodilo.

Zvezdnik Tottenhama izgubil živce in želel obračunati z navijačem

Tottenham je sredi tedna v pokalu FA po enajstmetrovkah izgubil z Norwich Cityjem pred svojimi navijači, a ni bil nov poraz Londončanov tisto, zaradi česar je bilo dogajanje na novem štadionu Tottenhama v središču pozornosti. Po koncu tekme je namreč prišlo do incidenta. Zakaj natanko, uradno še ni znano, a ko je odhajal z igrišča, je zvezdnik Tottenhama Eric Dier nenadno zamenjal smer in namesto proti garderobi skočil na tribuno, preskočil nekaj vrst in skušal fizično obračunati z enim od navijačev, ki naj bi ga žalil.

K sreči do najhujšega ni prišlo, saj so 40-kratnega angleškega reprezentanta ustavili nekateri izmed gledalcev na tribuni, na kateri se sicer zbirajo tudi družine nogometašev, tako da do fizičnega obračuna z omenjenim navijačem ni prišlo. Pa čeprav omenjeni očitno ne preveč vljudni navijač ni odnehal in je izkušenemu vezistu pokazal tudi sredinca.

Seveda so morali pri Tottenhamu po koncu tekme govoriti tudi o tem. "Dier je naredil nekaj, česar profesionalci ne bi smeli narediti, a v teh okoliščinah bi podobno ravnal vsak," je po tekmi v bran svojemu nogometašu stopil Jose Mourinho, a kazni Dier kljub vsemu ne bo ušel. Verjetno ga čaka precej visoka denarna kazen in tudi kakšna tekma ali več suspenza.

Kaj se je zgodilo po koncu tekme v Londonu?

Take note of the fan with the orange hood who was abusing Eric Dier and his family.

A keyboard warrior in real life #shoutandrun pic.twitter.com/9z7Giz2y6f — Jonathan Walters (@JonWalters19) March 5, 2020

“He’s my brother” - Eric Dier appears to have defended Gedson Fernandes after rumours of alleged racism from one spectator #THFC

pic.twitter.com/qJ9HOIdHiD — The Spurs Web ⚪️ (@thespursweb) March 4, 2020

Trener Barcelone se je moral zaradi svojega pomočnika opravičiti

Barcelona je v soboto dobila derbi proti Real Sociedadu in se, potem ko je Real v nedeljo izgubil pri Betisu, vrnila na vrh prvenstvene lestvice, a na Nou Campu in okoli njega je bilo v prvih dneh prejšnjega tedna precej vroče. Predvsem zaradi poraza z 0:2 proti Realu na el clasicu v Madridu, malo pa tudi zaradi video posnetka dogajanja ob igrišču z najbolj spektakularnega derbija, kar ga premore nogomet. Kaj se je dogajalo?

Pomočnik glavnega trenerja Eder Sarabia je med el clasicom skakal in se drl, vse skupaj pa so posnele televizijske kamere in iz vsega tega naredile veliko zgodbo. "Antoine, to mora biti gol, j***m ti m***er!", "Ne dela nič od tega, kar bi moral delati! Zdaj kar naenkrat strelja, namesto da bi podal" in še podobne stavke je ob igrišču izustil Sarabia in se, kot so ocenili številni španski mediji, obnašal povsem neprimerno, zaradi tega pa naj bi se znašel tudi na udaru nekaterih zvezdnikov Barcelone. Verjetno predvsem Antoina Griezmanna, ki so mu bile omenjene opazke namenjene.

"Malce kočljivo je, ko take stvari pridejo v medije. Ne moremo ves dan preživeti z dlanjo na ustih. Je pa res, da sedimo na klopi kluba, katerega čast moramo braniti. Sarabia ni ravnal pravilno, zaradi česar smo tudi že opravičili. Bilo je nekaj besed, ki jih, ko delaš v tako velikem klubu, ne bi smelo biti. Sarabia je vročekrven fant, a ni mislil nič slabega," je početje svojega najožjega sodelavca v dneh po el clasicu opravičeval tudi trener Barcelone Quique Setien.

Kaj se je dogajalo?

"He's not doing anything he's supposed to..."



Interesting video by @vamos featuring a very animated Eder Sarabia (Quique Setién's assistant coach) during #ElClasicopic.twitter.com/i7eqGjaLvw — Ben Hayward (@bghayward) March 2, 2020

Iz nogometnega zvezdnika Reala se zaradi Luke Dončića norčuje ves svet

O tem, da je bil Eden Hazard, za katerega je Real Madrid lani poleti odštel sto milijonov evrov, prejšnji teden na operaciji v Dallasu in obiskal tudi eno izmed tekem tamkajšnjega NBA moštva Dallas Mavericks, ob tem pa se spoznal z Luko Dončićem, smo že pisali.

Je pa to srečanje 201 centimetrov visokega košarkarskega zvezdnika iz Slovenije in 175 centimetrov visokega belgijskega nogometnega zvezdnika, ki spada med najboljše nogometaše na svetu, poskrbelo, da je Hazard postal tarča posmeha. Zaradi svoje višine. Sicer niti ni tako majhen, a ob Dončiću in predvsem po tem, ko je v soboto vstopil 221 centimetrov visoki Boban Marjanović, je bil videti kot vrtni palček. In nastale so šale, ki so hitro zaokrožile po spletu …

Srečanje Luke Dončića in Edena Hazarda:

Norčevanje na račun Edena Hazarda in njegove višine:

Foto: Twitter

Foto: Twitter

O que eu vejo vendo o vídeo do Hazard e do Doncic 😅 pic.twitter.com/L6x96p4xxj — Fala, Santin (@falasantin) March 5, 2020

Hazard et Doncic je les vois vraiment comme ça la https://t.co/s5tqbTQZfI pic.twitter.com/Hb10XpnNt4 — Ragnarsson (@Ragnarssoonn) March 5, 2020

Doncic talking to his teammates about Hazard https://t.co/Y6LdR1T3dw pic.twitter.com/zpKAZDdqAP — FPL Greece (@fplgreece) March 5, 2020