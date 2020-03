Alarm v Londonu, Arsenal v rdečih številkah

V uvodnem dejanju osmine finala pokala FA se bosta spopadla Portsmouth in Arsenal. Tretjeligaš, nad usodo katerega je pred leti bedel zdajšnji predsednik Olimpije Milan Mandarić, je svetlobna leta oddaljen od nekdanje slave, ki mu jo je prinesla tudi zadnja lovorika – osvojeni pokal FA leta 2008. Portsmouth topničarjev ni premagal že 62 let. Nazadnje je zmago slavil daljnega leta 1954, ko je zmagal s 5:4. Nato je v 21 tekmah vknjižil osem remijev in 13 porazov.

Topničarji bodo na Fratton Parku reševali sezono. Po izpadu iz lige Europa (1/16 proti Olympiakosu) in ligaškega pokala (1/8 proti Liverpoolu) ter skromnim dosežkom v angleškem prvenstvu, kjer je londonski velikan šele na 10. mestu, se Arsenalu priložnost za osvojitev lovorike ponuja le še v najstarejšem pokalnem tekmovanju na svetu.

Vodstvo Arsenala je sporočilo, da je druga zaporedna sezona brez lige prvakov prinesla hude posledice. Topničarji bodo prvič po letu 2002 sezono končali v rdečih številkah, ocenjuje se, da bo primanjkljaj znašal okrog 30 milijonov evrov. Ker se bojijo, da bodo znova ostali brez lige prvakov, je slaba volja še večja, hkrati pa tudi pritisk na nogometaše. Topničarje bi sicer po nedavni kazni, ki je s strani Uefe doletela Manchester City, v ligo prvakov najverjetneje popeljalo tudi peto mesto.

Arsenal s pomlajeno zasedbo

Pokal FA Arsenalu ponuja še zadnjo priložnost, da konča sezono z lovoriko. Foto: Reuters V obrambni vrsti bo proti Portsmouthu debitiral Španec Pablo Mari, ki je januarja prispel na Otok iz Flamenga. Vskočil bo namesto poškodovanega Shkodrana Mustafija. Priložnost naj bi dobili še nekateri mladi igralci, ki so v petek odigrali dvoboj ekipe do 23 let proti Manchester Cityju. To so Rob Holding, Reiss Nelson in Ainsley Maitland-Niles.

Trener Mikel Arteta bi lahko ponudil priložnost mlajšim kandidatom, Nicolas Pepe, Pierre-Emerick Aubameyang in Alexandre Lacazette pa bi vskočili s klopi, če bi bilo treba. V angleških medijih napoveduje zelo osveženo postavo Arsenala v sestavi Leno; Saka, Mari, Sokratis, Maitland-Niles; Guendouzi, Torreira; Martinelli, Willock, Nelson in Nketiah.

Torkova poslastica: Liverpool pri Chelseaju

Liverpool je v soboto doživel prvi poraz v angleškem prvenstvu v tej sezoni. Z 0:3 je izgubil pri Watfordu. Foto: Reuters Liverpool, ki mu lahko angleški naslov prepreči le še neverjeten čudež, bo nastopil prvič po prvem porazu na Otoku v tej sezoni. Tri dni po neuspehu pri Watfordu (0:3) čaka Kloppovo četo zelo zahtevno gostovanje. Mudila se bo pri Chelseaju, ki bi se rad opravičil navijačem za visok poraz na prvi tekmi osmine finala lige prvakov (0:3 proti Bayernu). Branilec naslova Manchester City bo v sredo gostoval v Sheffieldu, a ne pri prvoligašu Unitedu, temveč drugoligašu Wednesdayu.

Spored osmine finala pokala FA se bo končal v četrtek, ko bodo ovni skušali izločiti Manchester United, pri tem pa jim bo pomagal tudi dolgoletni zvezdnik rdeči vrag Wayne Rooney.