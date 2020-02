Liverpoolu grozi izpad, Klopp bo tekmo spremljal prek računalnika

Večina najboljših angleških klubov je vstopila v kratko obdobje februarskega zimskega premora, letošnje novosti na Otoku, saj se bodo dvoboji premier league nadaljevali šele čez dva tedna. To pa ne velja za tiste klube, ki so remizirali na tekmah četrtega kroga angleškega pokala FA, saj jih danes in jutri čaka popravni izpit, ponovljene tekme. Na delu bo tudi Liverpool, ki se bo tretjeligaša Shrewsbury Town lotil s pomlajeno zasedbo, v kateri ne bo članov prve ekipe. Manjkal bo tudi trener Jürgen Klopp!

Rdeči so neustavljivi. V prvenstvu so v uvodnih 25 krogih osvojili neverjetnih 73 od možnih 75 točk, poskrbeli za nič koliko rekordov, še vedno pa so v igri tudi za pokalni naslov. Trener Jürgen Klopp pa mu zaradi natrpanega urnika, ta je v tej sezoni zaradi nastopa na klubskem svetovnem prvenstvu, kjer so rdeči v Aziji osvojili prestižno lovoriko, ne more posvetiti toliko pozornosti, kot mu jo večina preostalih klubov. Že po prvi tekmi 4. kroga pokala FA, ki se je pri Shrewsbury Townu senzacionalno končala z 2:2, je napovedal, da nanj in prvo ekipo na ponovljeni tekmi na Anfieldu ne gre računati.

Kapetan bo 19-letni Jones

Kapetanski trak pri rdečih bo danes nosil Curtis Jones, ki se je na prvi tekmi proti Shrewsburyju že vpisal med strelce. Foto: Reuters Liverpool je na prvi tekmi vodil že z 2:0, a so mu nato gostitelji na krilih dvakratnega strelca Jasona Cummingsa, škotskega rezervista pri domačinih, prekrižali načrte. Če je takrat ekipo še vodil Klopp, na zelenici pa je barve Liverpoola branilo kar nekaj članov najmočnejše zasedbe (Fabinho, Origi, Lovren, Matip, s klopi so vstopili Salah, Firmino in Oxlade-Chamberlain), bo danes bistveno drugače.

Klopp se je iz spoštovanja do igralcev, ki si po njegovem mnenju zaslužijo "polni" zimski počitek, vsaj dva tedna premora med naporno sezono, odločil, kako bodo rdeči na ponovljeni tekmi na Anfieldu nastopili z rezervno postavo. Vodil jo bo Neil Critchley, trener ekipe Liverpoola do 23 let, ki bo računal zgolj na mlade upe. Med njimi ne bo manjkalo najstnikov. Pred 50 tisoč gledalci na Anfieldu bo skušal izločiti motiviranega tretjeligaša.

Na prvi tekmi je škotski napadalec Shrewsbury Towna Jason Cummings dvakrat zatresel mrežo Liverpoola. Foto: Reuters

Kapetan Liverpoola bo 19-letni up Curtis Jones. Sloviti angleški klub, ki se mu nasmiha prvi državni naslov po sušnih treh desetletjih, se za podobno potezo ni odločil prvič v tej sezoni. Zaradi nastopa rdečih na svetovnem klubskem prvenstvu je moral dvoboj angleškega ligaškega pokala proti Aston Villi odigrati z rezervno ekipo, ki je v Birminghamu doživela prepričljiv poraz in izpadla iz tekmovanja (0:5). Tudi takrat jo je vodil Critchley. Kloppa danes sploh ne bo na stadionu, saj je že na kratkih "počitnicah". Dvoboj bo spremljal na prenosnem računalniku.

Od angleških "velikanov" bodo dodatne pokalne obveze, zaradi katerih bo zimski počitek krajši od načrtovanega, poleg Liverpoola poslale na igrišče tudi Tottenham. Mourinhova četa bo po sladki nedeljski zmagi nad prvakom Manchester Cityjem v sredo gostila Southampton.