Tretjeligaš presenetil Liverpool, velikana iz Manchestra kar 10:0

S petkovo tekmo med QPR Jana Mlakarja, ki ga ni bilo v kadru, in Sheffieldom Wednesday, ekipo, ki ji je pred leti poveljeval Milan Mandarić, se je začel 4. krog angleškega pokala FA. Zmage z 2:1 se je veselil Sheffield. V akciji je bil tudi Derby Wayna Rooneyja in Northampton. Ker se je obračun končal brez golov, se bosta tekmeca pomerila še na "povratni" tekmi.

Podobno usodo je v soboto izkusil Tottenham, ki je na stadionu St. Mary remiziral s Southamptonom (1:1). Izbranci Joseja Mourinha so po zaslugi zadetka Heunga Min-Sona vodili do 87. minute, ko je domače navijače razveselil Sofiane Boufal in poskrbel, da se bosta premierligaška tekmeca v pokalu FA pomerila še enkrat.

Slaven Bilić je izločil klub, ki ga nosi globoko v srcu. Foto: Reuters

Za presenečenje sobotnega dneva je poskrbel West Bromwich Albion, ki je v Londonu izločil West Ham United. Nekdanji hrvaški selektor Slaven Bilić je tako premagal nekdanji klub, kjer se je dokazoval tako kot branilec kot tudi trener. Kladivarje vodi nekdanji angleški selektor David Moyes.

Rdeči vragi zavezali kravato

Jason Cummings je zadel dvakrat za končni remi 2:2 z Liverpoolom. Foto: Reuters Manchester City je v uvodnih 20 minutah dvakrat zatresel mrežo Fulhama, delo pa mu je v marsičem olajšala zgodnja izključitev branilca londonskega kluba Tima Reama, ki je prejel rdeči karton že v 6. minuti. V drugem polčasu je dvakrat v polno zadel še Brazilec Gabriel Jesus. Da zmaga Cityja ni bila najvišja danes, so poskrbeli mestni tekmeci. Manchester United je mrežo Tranmere Rovers zatresel kar šestkrat, kar petkrat pa je zadel v polno v prvem polčasu.

Nedeljski spored je sklenila tekma med tretjeligašem Shrewsbury Townom in Liverpoolom. Rdeči, ki jim gre v tej sezoni odlično, so nastopili z oslabljeno postavo, saj je trener Jürgen Klopp spočil večino najboljših igralcev. Vseeno so si v začetku drugega polčasa zagotovili vodstvo z 2:0, nato pa jim je načrte prekrižal Jason Cummings. Napadalec gostiteljev je vstopil v igro v 60. minuti, nato zadel dvakrat v polno in izsilil novo tekmo, ki bo odigrana na Anfieldu.

Pokal FA, 4. krog: