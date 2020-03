Manchester City ubranil ligaški pokal

Nogometaši Manchester Cityja so ubranili naslov angleškega ligaškega pokalnega prvaka. V finalu na londonskem Wembleyju so premagali Aston Villo z 2:1 (2:1). Za City je to sedma tovrstna lovorika, pred tem so slavili še v sezonah 1969/70, 1975/76, 2013/14, 2015/16, 2017/18 in 2018/19.