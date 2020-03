Se lahko zalomi še Bayernu?

Potem ko sta že v osmini finala nemškega pokala izpadla RB Leipzig in Borussia Dortmund je ostaja prvi favorit in glavni kandidat za osvojitev pokalne krone Bayern, ki se bo nocoj za vstop v polfinale udaril s Schalkejem. Bavarci še vedno ne morejo računati na poškodovane Roberta Lewandowskega, Kingsleyja Comana in Ivana Perišića. Na drugi današnji tekmi se bosta pomerila četrtoligaš Saarbrucken in düsseldorfska Fortuna, v sredo pa bosta odigrani še preostali četrtfinalni tekmi. Bayer čaka neugodni Union Berlin, rablja Leipziga in Borussie pa se bosta udarila med sabo v Frankfurtu.