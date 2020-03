Eden Hazard v Teksasu. Najprej Luka Dončić, potem pa operacija.

Najdražji lanski nakup Reala, Eden Hazard, za katerega so Madridčani Chelseaju poleti odšteli kar 100 milijonov evrov, je v Dallasu danes prestal operacijo gležnja. Poseg je uspel. Belgijski superzvezdnik, ki se je v Teksasu spoznal z Luko Dončićem, bo okreval od dva do tri mesece, so sporočili iz njegovega kluba.

"Eden Hazard je danes v Dallasu uspešno opravil operacijo desne stegnenice. Poseg je nadzorovalo tudi zdravniško osebje Real Madrida. Zdaj bomo nadzorovali njegovo okrevanje," so danes popoldne sporočili iz Real Madrida in potrdili operativni poseg Edena Hazarda, ta se je poškodoval pred dvema tednoma na prvenstveni tekmi proti Levanteju. Tega, koliko časa bo okreval, pri Realu niso sporočili, a španski mediji pišejo o tem, da se bo na igrišča vrnil v roku dveh ali treh mesecev in bi lahko v tej sezoni še zaigral za Madridčane.

Belgijski superzvezdnik, ki je na Santiago Bernabeu prišel lansko poletje, je na operacijo v Dallas prišel zaradi izkušenj, ki jih imajo tamkajšnji zdravniki z operacijami košarkarskih NBA-zvezdnikov. Z Luko Dončićem, k sreči, še niso imeli opravka, si je pa zato, še preden je odšel v operacijsko sobo, s slovenskim košarkarskim zvezdnikom v roke segel 29-letni belgijski reprezentant, ki že nekaj let spada med najboljše nogometaše na svetu.

Srečanje tako velikih zvezdnikov svetovnega športa seveda ni ostalo neopaženo. O prijetnem klepetu, ob katerem sta si po tekmi proti New Orleans Pelicans in novi Dončićevi sijajni predstavi zvezdnika izmenjala dresa, so poročali številni mediji. Na družabnih omrežjih so video o tem objavili tako pri Dallas Mavericks kot tudi pri Real Madridu, pri katerem so seveda zelo ponosni na Dončića in to, da je med zvezde skočil prav v njihovem dresu.

Luka Dončić se je prvič srečal s številko ena lanskega nabora Zionom Williansonom in ga zasenčil. Ob 30 točkah je zbral še kar 17 skokov in 10 asistenc. Po tekmi je spoznal še enega od največjih zvezdnikov svetovnega nogometa. Foto: Getty Images

Sezona za pozabo. Bo do evropskega prvenstva nared?

Po tekmi, na kateri se je Dončić ob zmagi Dallasa izkazal z novim trojnim dvojčkom, je Hazard odšel na operacijsko mizo in prestal operacijo, zdaj pa upa, da se bo čim prej vrnil tudi na nogometne zelenice. Kapetana visokoleteče Belgije seveda zanima predvsem to, ali bo nared za evropsko prvenstvo, ki nas čaka čez tri mesece.

Hazard je imel v tej sezoni nemalo težav z zdravjem. Izpustil je nekaj uvodnih tekem Reala, potem pa bil odsoten od začetka decembra lani do začetka februarja letos. Ko se je vrnil, se je že po dveh tednih spet poškodoval.

Srečanje Luke Dončića in Edena Hazarda:

Real Madrid na Twitterju: