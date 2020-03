Vrnitev iz prihodnosti: Luka ali Zion?

Prvo igralsko soočenje Luke Dončića in Ziona Williamsona se je končalo z zmago Dallasa proti New Orleansu (127:123) in statistično prevlado Slovenca (30 točk, 17 skokov, 10 asistenc) nad Američanom (21 točk, 5 skokov), obenem pa je osvetlilo prihodnost lige NBA in sprožilo vprašanje, kdo bo pod ameriškimi koši pustil večji pečat.

Ljubljanski zvezdnik v Teksasu Luka Dončić bi moral dobro pomisliti, če bi želel navesti zadnjo tekmo, ki jo je odigral brez bolečin. Če je še pretekli teden negodoval nad otečenim gležnjem, ki si ga je v tej sezoni že dvakrat zvil, mora na zadnjih tekmah zobe stiskati zaradi poškodovanega palca leve roke. Rentgen sicer ni pokazal na poškodbo hujše narave, igrati pa mora z opornico in pravi, da stalno čuti bolečino. Vseeno ga to v noči na četrtek ni zaustavilo na poti do nove vrhunske predstave ob zmagi Dallasa nad NO Pelicans, h kateri je prispeval 30 točk, ujel kar 17 odbitih žog ter soigralcem namenil deset asistenc.

Nov trojni dvojček. Klubski rekord. "Odlično. Lepo je," se je v svojem redkobesednem slogu na izpostavljeni statistični podvig odzval Dončić, za katerega je bil do že 22. trojni dvojček v karieri. Več jih v zgodovini Dallasa ni vknjižil še nihče, saj je s to tekmo Ljubljančan dohitel legendarnega Jasona Kidda. Slednji je resda statistične stolpce polnil tudi v dresih drugih moštev in skupno dosegel kar 107 trojnih dvojčkov. A 22 trojnih dvojčkov je Dončić v dresu Dallasa potreboval le 122 tekem, Kidd po drugi strani skorajda 500.

Luka Dončić, mladenič trojni dvojček. Foto: Reuters

"Ekipa!"

A čeprav je slovenski zvezdnik znova blestel, pa je imela tokratna zmaga Dallasa, že 38. v sezoni (pet več kot v celotni pretekli sezoni), pridih ekipne. Pod vrhunsko predstavo se je podpisal predvsem prerojeni latvijski velikan Kristaps Porzingos, ki je 34 točkam dodal še dvanajst skokov in pet blokad. Na visoki strelski ravni pa sta bila znova tudi Seth Curry (21) in Tim Hardaway (18). Predvsem pa so Teksačani v podaljšku tekmecem pristrigli najbolj nevarna napadalna krila.

"Lahko je metati, ko ti v sistemu pomagajo soigralci. To mi daje samozavest. Dobro delujemo. Vedeli smo tudi, kaj nas čaka," je bil po tekmi navdušen Dončić. Tudi on je pohvalil moč obrambe. Izpostavil pa je predvsem delo, ki sta ga opravila Porzingis in nemški reprezentant Maxi Kleber. Skupaj sta zbrala kar deset blokad. Očitno je bilo tudi, da so se pri Dallasu še posebej dobro pripravili na novega zvezdnika lige Ziona Williamsona. Ta je sicer dosegel 21 točk v 35 minutah.

Skok v prihodnost. In nazaj

To je bila tudi prva prava priložnost, da sta se mlada zvezdnika, novinec leta 2019 in po vsej verjetnosti njegov letošnji naslednik, pomerila na igrišču. Analitiki so si enotni pri oceni, da gre za imeni, ki bosta zaznamovali naslednje desetletje lige NBA. Tokratna tekma Dallas-New Orleans je bila v tej luči svojevrsten skok v prihodnost. Na eni strani 19-letni robustni Američan, na drugi leto in pol starejši Slovenec. Dva "zelenca", ki v igri delujeta kot mojstra z dolgoletnimi izkušnjami, a v različnih slogih iger. Zion stavi na robustno moč, Luka na kreativnost in instinkt.

Zvezdnika prihodnosti. Foto: Reuters

"Izjemen igralec, pred katerim je velika prihodnost," je ameriškega tekmeca pohvalil Dončić. Williamson mu ni ostal dolžan. "Spoštovanja vreden igralec. Je zelo kreativen košarkar, ki si zna izboriti položaj," je o Dončiću dejala ameriška gora mišic. "Veselim se novih dvobojev z njim. Upam le, da bom naslednjič jaz na zmagovalni strani," je še dodal novi zvezdnik najmočnejše lige na svetu, za katerim je vsega 18 odigranih tekem, njegovo povprečje pa zavidljivo – 24 točk, 6,8 skoka in 2,2 asistence.

Zion ali Luka?

Kot neke vrste drugi podaljšek tekme so se sprožile pričakovane primerjave obeh zvezdnikov, predvsem pa vprašanje, kdo bo pustil večji pečat. Kdo bo boljši? "Zion," odgovarja ESPN-ov analitik Max Kellerman. "Luka bo verjetno postal še boljši strelec in popravil obrambno igri. A slog igre se verjetno ne bo bistveno spreminjal. Bo le boljša verzija že zdaj videnega. Zion pa igra na 'All-star ravni', pa še ni razvil svojega sloga igre. Ima večji potencial rasti," pravi.

Stephen A. Smith, prav tako stalni analitik, se ne strinja z njim. "On ima žogo v svojih rokah. Zaradi svojega položaja ima večji nadzor in večjo odgovornost. Igra v ligi NBA se vrti okrog branilcev," pravi. Prikimal mu je tudi Jay Williams. "Njegova vizija spreminja igro. Nikoli se mu ne mudi. Vsiljuje svoj ritem. S svojo igro delo olajšuje soigralcem. Poleg tega bi Williamsa morebitna nova poškodba močno omejila. Dončić lahko svoje doseže na eni nogi. Predvsem pa igra kot pravi šef," pravi Williams.