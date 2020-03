Smeh v Dragićevi garderobi zaradi kape, Dončić jezen #video

Povsem drugačno razpoloženje je bilo ponoči po koncu tekem v garderobah Miami Heat in Dallas Mavericks. Goran Dragić in soigralci so premagali vodilno moštvo v ligi NBA, Luka Dončić pa je bentil zaradi zgrešenega meta s sredine igrišča.

Za Gorana Dragića se tekma z Milwaukee Bucks ni začela po željah. Do polčasa je zgrešil vseh pet metov, nato pa v drugem zablestel in s 15 točkami pripomogel, da se je tehtnica nagnila na stran Miami Heat, ki so pred domačimi navijači premagali (105:89) moštvo z največ zmagami v ligi NBA.

"Ne more biti slabše kot v prvem polčasu," je Dragić na vprašanje, kaj si je govoril ob odmoru med polčasoma, odgovoril z nasmehom na obrazu in nadaljeval: "Vedel sem, da v nadaljevanju ne morem igrati tako slabo. Sestavil sem se. Ekipa mi daje to možnost, da sem lahko, kar znam biti."

V garderobi Miamija: Brat, ti nisi Slovenec

Zmaga ima še toliko večjo težo, saj imajo pri Miamiju željo nekaj konkretnega narediti tudi v končnici, v katero se bodo brez težav uvrstili. Dvoboj je bil videti kot tisti pravi v končnici. "Obramba je za nas najbolj pomembna. In bo v končnici. Zadnje tekme nismo dobro igrali v obrambi. Milwaukee je dobra ekipa. V garderobi smo res prava družina. Radi igramo skupaj, kar se vidi na parketu. Vsi podajajo, vsi smo vključeni," je razlagal Dragić.

In povezanost smo lahko videli prav po tekmi v garderobi. Prvi zvezdnik moštva Jimmy Butler je namreč nosil novo kapo Gorana Dragića. Dobil jo je le on, in ko so ga novinarji vprašali, kje se dobi, je Američan dejal: "Goran, kje lahko dobijo to kapo? Nikjer, slišali ste ga. Mir."

Jimmy Butler got a special @Goran_Dragic brand hat and @Bam1of1 is not pleased that he didn’t get his! 😂😂😂🔥🐲🐉🇸🇮 pic.twitter.com/vm0TLDQLad — Brendan Tobin (@Brendan_Tobin) March 3, 2020

Ko je Bam Adebayo videl, da ima Butler kapo in ne tudi on, je pristavil: "Kaj za vraga? Jaz ne dobim kape?"

"Brat, ti nisi Slovenec," je pripomnil Butler, Adebayo pa mu je vrnil: "Ti tudi nisi." Iz ozadja se je oglasil Dragić in nasmejal vse v garderobi: "Majhna proizvodnja."

"Adebayoić. Adebayić?"

"Torej, on jo dobi prvi, to mi skušaš povedati? Žalosten sem," je dejal center Miamija. "Nisi Slovenec," je še enkrat poudaril Butler. "Ti tudi nisi," mu je znova odgovoril Adebayo, nato pa se je Butler ob odhodu iz garderobe obrnil in zavpil: "Butlerić." Nato je skušal na ić svoj priimek končati še Bam: "Adebayoić. Adebayić?" "To sploh ni beseda," se je slišalo iz ozadja.

Kako sta se Goran in Butler povezala, smo lahko večkrat v tej sezoni že spoznali. In ko so Američana povprašali o njuni vezi, je spregovoril z izbranimi besedami. "Komaj čakam, da bo konec, da bom videl, zakaj je Gogi to, kar je. Vesel sem, da je soigralec. Veliko govoriva o nogometu in življenju. Moj brat, je moj fant," je dejal Butler, ki bo v bližnji prihodnosti torej obiskal Slovenijo.

Dončić: Jezen sem bil, ker mi ni uspelo

Drugačno razpoloženje pa je bilo v garderobi Dallas Mavericks, ki so izgubili na gostovanju pri Chicago Bulls (107:109). Luka Dončić se je vrnil v dvorano, v kateri je nedavno odigral svojo prvo All-star tekmo. Dallas se je čudežno vrnil v igro, potem ko je ob koncu zadnje četrtine krepko zaostajal. Dončić je imel na koncu možnost, da bi z zadetim metom s sredine zagotovil Teksačanom zmago. Želenemu cilju je bila žoga blizu, ko je zadela obroč. Čeprav je bil met z velike razdalje, je bil Dončić razočaran, ker mu ni uspelo: "Zato veliko treniram te mete. Jezen sem bil, ker mi ni uspelo. V glavi takšne mete zadenem."

Zato pa je bilo dobrodošlo videti, da je po poškodbi prsta spet lahko zaigral, potem ko je izpustil obračun z Minnesoto. "Nekaj časa bom še potreboval, da se bo vse skupaj pozdravilo, vendar se stanje izboljšuje."